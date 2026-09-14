Leila León ha contado en su canal de mtmad ' Muy yo ' que lleva tiempo recibiendo la misma pregunta: ¿por qué no vive con David Vaquero? y ha decidido ponerle respuesta de una vez por todas. La que fuera participante de ‘ La isla de las tentaciones 10 ’ ha explicado que se encuentra en un momento de cambios y, aunque su relación con David Vaquero está mejor que nunca, hay un motivo por el que no viven juntos .

Leila y David han decidido ir despacio

“Sé que este tema les causa mucha intriga”, ha comenzado explicando Leila, que ha reconocido que podría mudarse perfectamente con David, ya que pasan prácticamente todos los días juntos y su relación va mejor que bien.

Sin embargo, hay algo que para ella es fundamental en este momento: ir despacio. “Me podría ir perfectamente a vivir con David. Al final estamos casi todos los días juntos y nos llevamos muy bien, pero sí es verdad que, a ver, hay que ir despacio”, ha explicado.

Pero parece ser que la razón tiene mucho que más que ver con su anterior relación. Leila ha recordado que viene de una relación de once años en la que estaba acostumbrada a compartir casa y rutina con su pareja. Por eso, ahora, con la experiencia de todo lo vivido, siente que necesita afrontar esta nueva etapa de una manera diferente.

“Venía de una relación de muchos años, de una rutina, de estar en casa juntos y creo que, tío, hay tiempo para todo”, ha confesado, y ha dejado claro que no quiere precipitarse: “Ahora estamos en un momento muy bueno y no quiero ya como meterme en esa rutina de todos los días estar juntos, hacer lo mismo...”.