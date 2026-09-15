Sandra Barrios no puede más y ha terminado estallando completamente. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dado un golpe sobre la mesa y se muestra contundente contra las críticas que la señalan por “ir muy rápido” en su relación . La influencer está muy cansada de recibir estos comentarios continuamente y ha decidido dar un golpe sobre la mesa. No te pierdas sus palabras, en exclusiva, para ‘Yo puedo’ , en Mediaset Infinity.

A pesar de que la andaluza asegura que puede “entender” que haya ciertos pensamientos sobre ella porque no se la conoce, lo cierto es que ya ha llegado a su límite. Siendo consciente de que es “pronto” para tomar la decisión de irse a vivir con su pareja debido al poco tiempo que llevan juntos, no ha dudado en defender este gran paso y su relación: “Son mi corazón y mis sentimientos”.

“No creéis en el amor, no os gusta el amor o no tenéis personas que os quieren”, afirma tajantemente la creadora de contenido. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ defiende que hay muchas relaciones que perduran en el tiempo “que están amargadas”. La influencer asegura que este noviazgo es completamente diferente a todo lo que ha tenido anteriormente: “No soy tonta, no voy a repetir las mismas cosas”.

Visiblemente molesta con todo lo que se está diciendo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ carga contra las personas que están juzgando su relación: “Señores, dejadme”. La influencer se sincera como nunca frente a las cámaras y cuenta en qué punto se encuentra su relación.

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