Zoe Bayona se ha sentado en el plató de ‘En todas las salsas’ no solo para actualizar todos los detalles sobre su vida sentimental, sino también para sacar la cara por una persona muy importante para ella. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la relación actual de Yulen Pereira y Jeimy Báez tras compartir fotos juntos . ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha sido muy clara a la hora de explicar cómo es realmente la relación del concursante de ‘Supervivientes All Stars’ y la madre de su hijo. Zoe quiere ser precavida al pronunciarse sobre este tema por la relación tan cercana que mantiene con él: “No soy nadie para hablar porque es muy delicado y es mi amigo”.

A pesar de ello, ha aclarado en qué punto se encuentran: “Han conseguido llegar a una relación más o menos formal, aunque siguen teniendo peleas”. La creadora de contenido también ha defendido al deportista a toda costa y no ha dudado en contar el complicado momento que atravesó cuando salió a la luz toda su polémica con la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’: “Estoy super orgullosa”.

Ambos hacían arder las redes sociales cuando, pocos días antes de que Yulen se embarcase en ‘Supervivientes All Stars’ compartían imágenes juntos por el cumpleaños de su hijo en común. Ahora, Zoe Bayona explica cómo se dio este importante momento y saca a la luz la actitud que tiene Jeimy Báez con él: “Ella lo trata como si fuese su novio, por eso se la lía”. ¿Ha habido recaída? ¿Cómo es realmente la situación entre ellos? ¡Dale al play!

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