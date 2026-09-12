Kico Sampol ha querido echar la vista atrás en el canal de mtmad 'Mi momento' para hablar de uno de los momentos que más le han marcado en su vida. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado sobre la separación de la madre de su hija y ha recordado cómo fue enfrentarse a una nueva realidad con apenas 20 años y una niña pequeña a su cargo.
El creador de contenido ha reconocido que aquel momento fue uno de los más complicados de su vida. Aunque ha asegurado que ha tenido la suerte de no vivir demasiadas experiencias malas, sí hay una situación que recuerda especialmente por lo complicado que fue para él asimilarla.
Al preguntarle por el momento más duro que ha vivido, Kico no ha dudado: fue cuando se separó de la madre de su hija y tuvo que asumir una responsabilidad enorme siendo todavía muy joven: "Al final, cuando yo me separé de la madre de la nena, a los 20-21 años aproximadamente, claro, me enfrentaba a criar a una niña con 20 años o 21 años, solo... Lo veía como imposible", ha explicado.
Su hija tenía entonces alrededor de dos años o dos años y medio, algo que hizo que la situación resultase todavía más complicada para él. Kico ha reconocido que necesitó tiempo para mentalizarse y aceptar que su vida había cambiado por completo: "No sé, era como que me costó mucho, me costó mucho mentalizarme".
Kico ha explicado que una de las partes más difíciles fue acostumbrarse a afrontar en solitario una situación que hasta entonces había vivido en pareja. Para él, criar a una niña siendo tan joven supuso enfrentarse a un miedo enorme:
"Cuando trabajas en equipo con tu pareja no es lo mismo a estar solo criando de una bebé", ha contado. Además, para él los primeros meses fueron especialmente complicados: "Tengo que reconocer que, con el tiempo, la cosa empezó a ir bien, pero el primer mes, segundo mes, fue bastante complicado".
Aunque aquel momento estuvo marcado por el miedo, Kico asegura que precisamente eso terminó ayudándole y lo utilizó como una motivación para mejorar. "Ese miedo me hizo como fortalecerme y creo que ese miedo tan tocho que tuve, tan heavy, hizo que sacara mi mejor versión", ha confesado.