Sandra Barrios está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y está empezando a poner en orden muchas cosas que tenía pendientes. Ahora que está afianzando la relación con su novio más que nunca, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta que vuelve a estudiar . Muy emocionada por lo que está a punto de afrontar, la influencer desvela todos los detalles , en exclusiva, para ‘Yo puedo’ , en Mediaset Infinity.

“Vuelvo a ser estudiante”, comienza anunciando la creadora de contenido. A pesar de que se encuentra en un buen momento profesional, la andaluza asegura que no es de dejar “las cosas a medias” y que quiere retomar los estudios que estaba realizando antes de su participación en el reality de República Dominicana. “El año antes, cuando estaba en la farmacia, busqué unos estudios que pudiera compaginar con el trabajo”, explica.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ confiesa que está “muy ilusionada” por este importante paso que va a dar en su vida profesional, pero también desvela que tiene algunos miedos. Especialmente por ser un personaje público, la influencer se enfrenta a ser continuamente prejuzgada por su pasado televisivo.

“El momento prácticas me da un poco de miedo: ¿Tendrán mal pensamiento de mí por haber salido en un programa?”, explica. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, además, habla del apoyo fundamental que está siendo su novio en todo esto y confiesa cuánto le cuestan sus estudios.

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