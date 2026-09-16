Laura Ulldemolins ha pasado un momento muy crítico en su romance con Borja últimamente y ha llegado el momento de que cuenten cómo se encuentran. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ actualizan el estado de su relación tras su última crisis . La pareja ha decidido sentarse frente a las cámaras de mtmad, en un nuevo capítulo de ‘Con vista a’ , para hablar de cómo se encuentran. ¡Dale al play y no te pierdas lo que cuentan, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Hace tan solo unas semanas, y coincidiendo con el cumpleaños de la catalana, la pareja confesaba que se encontraban sumidos en una auténtica crisis por la que tuvieron una discusión en la que estuvieron “a punto de romper”. Ahora que han pasado unos días y han podido reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido entre ellos, confiesan en qué punto se encuentran: “Vamos a ser sinceros”.

Los influencers han confesado que hay cosas que han pasado que no van a contar: “Hay cosas que nunca sabréis porque son cosas muy duras”. La pareja se abre en canal para desvelar toda la verdad de su relación en la actualidad y confesar si han conseguido seguir adelante después de todos los problemas que han arrastrado los últimos meses. ¡Dale al play y descubre lo que han dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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