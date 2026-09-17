¡Ha llegado el momento de Nacho de Borbón ! El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver todas las dudas de sus seguidores. Especialmente, cuenta todos los detalles sobre su carrera como modelo en Asia , una faceta de la que se siente muy orgulloso. El influencer confiesa lo máximo que le han llegado a pagar , en exclusiva, para ‘Mi momento’ , disponible en Mediaset Infinity.

El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no ha tenido “una vida fácil” a pesar de lo que la gente pueda pensar por su apellido. Desde que es muy joven, ha alternado distintos trabajos para llegar a un objetivo claro: convertirse en modelo. “He trabajado para poder conseguir mis sueños”, asegura el influencer.

Sin embargo, antes de conseguir llegar a este punto, el creador de contenido cuenta tuvo que pasar años haciéndose “fotos gratis” para intentar “conseguir una oportunidad”. El participante de ‘LIDLT’ desvela cómo dio el salto de convertirse en modelo internacional, un trabajo por el que estuvo viviendo durante años en distintas partes de Asia: “Ahí empezó a cambiar mi vida”.

El influencer habla sobre su carrera profesional en distintos países y confiesa la mayor cifra de dinero que ha cobrado por un trabajo: “Se puede llegar a facturar mucho dinero”. Además, recuerda los episodios más duros que ha vivido en una sesión de fotos. ¡Dale al play y descúbrelo!

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