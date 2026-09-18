Maica Benedicto se ha sincerado como nunca sobre su trayectoria profesional y ha hecho una confesión que puede dar mucho de qué hablar. La que fuera participante de ‘Supervivientes’ explica el motivo por el que no ha aceptado el reality que le han propuesto en Italia. La influencer aclara todas las dudas, en exclusiva, para ‘Obvio microbio’, y lo cuenta todo. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!
La creadora de contenido ha confesado que quiere continuar durante mucho tiempo en el camino de la televisión y explica lo que significa para ella: “Los realities me dan tanta felicidad porque, como soy una persona tan peculiar, la gente o me quiere mucho o me odia”. La influencer asegura que le “encantaría participar en otro reality” y que es algo que le hace mucha ilusión porque se trata de “entrar y simplemente ser tú”.
Sin embargo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha desvelado que ha recibido una propuesta de participar en un reality en Italia que se ha visto obligada a declinar. La murciana explica la razón por la que ha decidido dar un paso atrás y recuerda su experiencia en ‘Grande Fratello’: “Es un proyecto que me encantaría”.
Además, la creadora de contenido tiene muy claras cuáles son sus metas y se ha sincerado sobre la espinita que tiene clavada. La influencer confiesa cuál es su gran cuenta pendiente y asegura: “No me retiro de la televisión hasta que no lo consiga”. ¡Dale al play y descúbrelo!