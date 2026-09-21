Patri Pérez y Lester Duque no pueden estar más emocionados por haber conseguido llevar a cabo la celebración que tanto tiempo llevaban esperando, a pesar de todos los problemas a los que se han enfrentado. Después de contar la estafa que han sufrido , el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica por qué han tomado la decisión de bautizar a su hija Cala . ¡Dale al play y no te lo pierdas en ‘Renaciendo’ , disponible en Mediaset Infintiy!

Los creadores de contenido se han sentado frente a las cámaras de mtmad para hacer frente a una gran polémica que se ha generado últimamente alrededor de esta celebración religiosa. Cansados de todo lo que se está diciendo, han querido dar su punto de vista y contestar a las críticas que han recibido: “Es una moda absurda que han cogido los influencers”.

“A ninguno nos ha pasado nada malo por bautizarnos”, asegura firmemente el canario. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se han sincerado sobre sus creencias religiosas como nunca y han explicado lo importante que es para ellos realizar el bautizo: “Para nosotros es liberarte del pecado y quitarle toda la negatividad al entrar este mundo”.

Además, los creadores de contenido han compartido cómo han vivido este momento tan especial junto a su pequeña y todo lo que ha conllevado: “Ha sido muy bonito, pero muy intenso”. La influencer habla del “estrés” que ha sentido durante toda la celebración y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y descúbrelo!

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