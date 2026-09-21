Patri Pérez ha vivido uno de los días más importantes de su vida, pero ha estado a punto de convertirse en una gran pesadilla. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de la estafa que ha sufrido que ha puesto en peligro el bautizo de su hija Cala . Aunque finalmente ha conseguido encontrar una solución, la influencer se abre en canal para explicar lo que ha sucedido en ‘Renaciendo’ , disponible en Mediaset Infinity. ¡No te lo pierdas!

“No sé si va a ver bautizo mañana”, comenzaba anunciando la creadora de contenido, algo que compartía en sus redes sociales muy preocupada. Completamente descompuesta y sin saber lo que iba a pasar, la catalana se sinceraba sobre la “odisea” que ha sufrido debido a la empresa de catering que se iba a encargar del evento: “Me han estafado, no sé cómo voy a salir de esta”.

La influencer explica que contactó un mes antes del evento con esta empresa y que, aparentemente, todo iba bien. Sin embargo, hubo algo que hizo que saltaran todas sus alarmas, por lo que no dudó en ponerse en contacto con ellos: “La he llamado”. La creadora de contenido, al límite, desvela el motivo por el que se dio cuenta de que algo no iba bien y lo cuenta todo: “¿Cómo puede haber gente tan poco profesional?”.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado cómo ha conseguido resolver el gran problema que tenía, pudiendo así llevar a cabo la celebración del bautizo de su hija en común con Lester Duque. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Medisset Infinity!

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