Helena Aruz ha reaparecido frente a los micros de ‘En todas las salsas’ para actualizar muchos detalles de su vida y soltar un auténtico bombazo que ha dejado a todos los colaboradores sin palabras. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el romance que tuvo con un famoso cantante de Puerto Rico. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!
“Estoy en un momento muy bueno de mi vida, nos estamos sanando”, comenzaba asegurando en la entrevista que le ha concedido a John Kha. La creadora de contenido ha atravesado una situación personal algo delicada de la que está saliendo y aunque asegura que no está abierta al amor, afirma que ha estado con “una persona muy conocida y nadie se ha enterado”.
Ante la sorpresa de John Kha al escuchar estas declaraciones de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ amplía información y da algunas pistas muy significativas: “Empieza por ‘D’ y es cantante de Puerto Rico”. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten la identidad de esta misteriosa persona y salen algunos nombres a la luz. Además, la presentadora hace una invitación formal a la influencer para que termine de contar toda su historia en el programa. ¡Descúbrelo!