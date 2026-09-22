Helena Aruz ha reaparecido frente a los micros de ‘En todas las salsas’ para actualizar muchos detalles de su vida y soltar un auténtico bombazo que ha dejado a todos los colaboradores sin palabras. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el romance que tuvo con un famoso cantante de Puerto Rico . ¡No te pierdas todo lo que ha dicho en el programa completo , disponible en Mediaset Infinity!

“Estoy en un momento muy bueno de mi vida, nos estamos sanando”, comenzaba asegurando en la entrevista que le ha concedido a John Kha. La creadora de contenido ha atravesado una situación personal algo delicada de la que está saliendo y aunque asegura que no está abierta al amor, afirma que ha estado con “una persona muy conocida y nadie se ha enterado”.

Ante la sorpresa de John Kha al escuchar estas declaraciones de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ amplía información y da algunas pistas muy significativas: “Empieza por ‘D’ y es cantante de Puerto Rico”. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten la identidad de esta misteriosa persona y salen algunos nombres a la luz. Además, la presentadora hace una invitación formal a la influencer para que termine de contar toda su historia en el programa. ¡Descúbrelo!

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