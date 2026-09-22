Se abre un nuevo capítulo en la guerra abierta que se ha generado entre Juls Janeiro y la madre de su hermana mayor y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ tienen todos los detalles. Pedro Jota cuenta que la hija de Jesulín de Ubrique aceptó decir frases de Belén Esteban en su campaña publicitaria . El periodista ha explicado cómo se planteó toda la situación y cuál fue el papel de la influencer en todo esto. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo , disponible en Mediaset Infinity!

Si hay algo que ha quedado en el imaginario colectivo de todo el mundo son las frases míticas que Belén Esteban ha dejado a través de su carrera televisiva. Según el colaborador del programa, la marca habría querido aprovechar contar con Julia para hacer ciertos guiños a la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’. “Me consta que la campaña no está completa, hay una parte que no ha salido”, asegura frente a las cámaras de ‘En todas las salsas’.

El colaborador del programa ha contado todos los detalles sobre cómo se habría gestado este momento y la inesperada reacción que tuvo la creadora de contenido ante esta propuesta: “Es tan profesional y entra tanto al juego que aceptó decir estas frases”. El periodista no ha tenido reparos en desvelar cuáles eran exactamente estas frases que se iban a reproducir en la campaña publicitaria: “Querían que acabase diciendo “hasta luego Mari Carmen” y añadir “¿me entiendes?””.

Aunque, finalmente, nada de este contenido ha salido a la luz, Pedro Jota explica que Julia Janeiro habría dado su consentimiento para desarrollar esta idea que se le había planteado. Además, desvela que el personal que estuvo con ella asegura que fue “tremendamente fácil” trabajar con la hija de María José Campanario. ¡No te lo pierdas!

MÁS NOTICIAS