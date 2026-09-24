Leila León ha sorprendido a todos sus seguidores con algunas publicaciones en sus redes sociales que apuntan a que está atravesando una complicada racha y, ahora, ha querido actualizar todos los detalles. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el verdadero motivo de la crisis personal que está viviendo , en exclusiva, para su canal de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha dicho, en ‘Muy yo’ , disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de todos los propósitos que tiene por delante y las metas que tiene que cumplir, lo cierto es que hay algo a lo que no ha parado de darle vueltas últimamente: “Lo veo todo negro”. La creadora de contenido asegura que le ha “venido un choque de realidad”. Ahora que ha podido parar después del intenso verano que ha vivido, se sienta frente a las cámaras de mtmad para reflexionar sobre toda su situación.

Tras notar la alarma de sus seguidores y con muchas ganas de querer seguir mostrándose sin filtros, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todos los detalles de la crisis personal en la que está sumida, contando así la verdadera razón porque se encuentra de esta manera. “Tenía todo y ahora no tengo nada”, comienza admitiendo.

La influencer se confiesa como nunca y explica que pensaba que su vida “era perfecta e ideal”, pero que se dio cuenta de que podía “aspirar a más”, pero que ahora tiene que empezar “de nuevo”. ¡Dale al play y descubre todo lo que le ha ocurrido a la canaria, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

MÁS NOTICIAS