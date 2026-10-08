Leila León y Mar Ruiz desvelan cómo van a repartir los gastos de su casa en común

Leila León y Mar Ruiz van a empezar a vivir una nueva etapa juntas y han tenido que tomar algunas decisiones sobre su futuro. Las que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan cómo van a repartir los gastos de su casa en común . La influencers no han tenido ningún problema en explicar cómo van a gestionar esta situación y lo cuentan todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en ‘Muy yo’ , disponible en Mediaset Infinity!

Las creadoras de contenido se han mostrado muy sinceras con todos sus seguidores para compartir este aspecto de su economía. Por ello, han explicado si van a abrir una cuenta en común para este tipo de gastos y si van a hacer una compra conjunta. Leila León y Mar Ruiz cuentan todos los detalles sobre la estrategia que van a seguir para que no se genere ningún tipo de problema entre ellas.

Leila y Mar se someten a un test de compatibilidad: ¿Van a ser buenas compañeras?

Leila León y Mar Ruiz han querido saber si están preparadas para ser buenas compañeras de piso ya que, aunque en principio están muy ilusionadas por este nuevo comienzo, quieren evitarse cualquier tipo de problema. Por ello, las que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se someten a un test de compatibilidad.

Con muchas ganas de descubrir el resultado, las creadoras de contenido hacen ‘el tag de la compañera’ y averiguan si están hechas para vivir juntas: desde la limpieza o las tareas hasta las visitas en casa, las influencers responden a todo. ¿Puede llevar Mar chicos a casa? ¿Van a hacer compra conjunta? ¡Descubre todos los detalles en el capítulo íntegro, en Mediaset Infinity!

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