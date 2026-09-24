Vamos a ver 24 septiembre 2026

Hiba niega estar detrás de la agresión y ofrece su versión a David Cifuentes. Patricia Pardo le recuerda la gravedad de lo ocurrido: "Las imágenes hablan por sí solas".

El ataque que denunció el pasado lunes una vecina de Ceuta en 'Vamos a ver' tiene ahora la respuesta de la mujer a la que señaló como responsable de estar detrás de la agresión. Insaf relató que había recibido un ladrillazo en la cara durante un enfrentamiento por la construcción de un muro que iba a tapar su ventana. Aunque quien lanzó el ladrillo fue un menor, la denunciante apuntó a su vecina Hiba. El reportero David Cifuentes ha hablado con Hiba en el lugar de los hechos, acompañada por Fátima, tía del menor. Durante una conexión marcada por la tensión, ambas han ofrecido su versión mientras Patricia Pardo insistía desde plató en que ningún conflicto previo justifica lo sucedido. Hiba niega su implicación: "Yo no estaba ni ahí" "Primero quería decir que yo no soy conflictiva", ha comenzado Hiba. Según su relato, el enfrentamiento tiene su origen en una disputa familiar por la vivienda en la que reside, que asegura haber comprado a su padre mediante un contrato privado. La entrevistada sostiene que sus hermanastros quieren que abandone la casa y vincula a Insaf con ese conflicto.

Sobre el día de la agresión, Hiba afirma que su vecina había derribado en dos ocasiones la pared que estaban levantando. Las entrevistadas sostienen que la ventana es ilegal y que por ella acceden personas a la vivienda de Hiba. Pero la vecina niega haber participado en el lanzamiento del ladrillo o haber estado presente cuando ocurrió: "Yo no estaba ni ahí. Yo estaba en la primera planta rezando. Y escuché un grito y subí corriendo". También asegura que sufrió una crisis de ansiedad al enterarse y que tuvo que acudir a urgencias. "Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el niño", ha afirmado. Patricia Pardo responde: "Eso no es hacer el tonto" Uno de los momentos más tensos se ha producido cuando Hiba ha explicado que el menor estaba con su hijo grabando un vídeo para TikTok y "haciendo el tonto". Patricia Pardo ha intervenido inmediatamente: "Eso no es hacer el tonto", recordando las consecuencias del lanzamiento y el peligro que corrió el bebé que estaba con la mujer agredida. Hiba ha matizado que se refería a lo que hacían antes del ataque y ha insistido en que no justificaba la reacción del menor. Sin embargo, la presentadora ha señalado que algunas de sus explicaciones podían interpretarse así. "Las imágenes, Hiba, hablan por sí solas", le ha recordado Patricia, que también ha reclamado una condena clara de la agresión y una disculpa a la víctima: "Quizás lo primero es pedir disculpas, ¿no os parece?".

Hiba niega estar detrás de la agresión y ofrece su versión a David Cifuentes.