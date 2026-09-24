El ataque que denunció el pasado lunes una vecina de Ceuta en 'Vamos a ver' tiene ahora la respuesta de la mujer a la que señaló como responsable de estar detrás de la agresión. Insaf relató que había recibido un ladrillazo en la cara durante un enfrentamiento por la construcción de un muro que iba a tapar su ventana. Aunque quien lanzó el ladrillo fue un menor, la denunciante apuntó a su vecina Hiba.
El reportero David Cifuentes ha hablado con Hiba en el lugar de los hechos, acompañada por Fátima, tía del menor. Durante una conexión marcada por la tensión, ambas han ofrecido su versión mientras Patricia Pardo insistía desde plató en que ningún conflicto previo justifica lo sucedido.
"Primero quería decir que yo no soy conflictiva", ha comenzado Hiba. Según su relato, el enfrentamiento tiene su origen en una disputa familiar por la vivienda en la que reside, que asegura haber comprado a su padre mediante un contrato privado. La entrevistada sostiene que sus hermanastros quieren que abandone la casa y vincula a Insaf con ese conflicto.
Sobre el día de la agresión, Hiba afirma que su vecina había derribado en dos ocasiones la pared que estaban levantando. Las entrevistadas sostienen que la ventana es ilegal y que por ella acceden personas a la vivienda de Hiba.
Pero la vecina niega haber participado en el lanzamiento del ladrillo o haber estado presente cuando ocurrió: "Yo no estaba ni ahí. Yo estaba en la primera planta rezando. Y escuché un grito y subí corriendo".
También asegura que sufrió una crisis de ansiedad al enterarse y que tuvo que acudir a urgencias. "Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el niño", ha afirmado.
Uno de los momentos más tensos se ha producido cuando Hiba ha explicado que el menor estaba con su hijo grabando un vídeo para TikTok y "haciendo el tonto". Patricia Pardo ha intervenido inmediatamente: "Eso no es hacer el tonto", recordando las consecuencias del lanzamiento y el peligro que corrió el bebé que estaba con la mujer agredida.
Hiba ha matizado que se refería a lo que hacían antes del ataque y ha insistido en que no justificaba la reacción del menor. Sin embargo, la presentadora ha señalado que algunas de sus explicaciones podían interpretarse así.
"Las imágenes, Hiba, hablan por sí solas", le ha recordado Patricia, que también ha reclamado una condena clara de la agresión y una disculpa a la víctima: "Quizás lo primero es pedir disculpas, ¿no os parece?".
Durante la entrevista, el programa ha emitido una grabación aportada por Hiba que, según ha explicado, corresponde a un enfrentamiento de aquella mañana. David Cifuentes ha señalado que las imágenes reflejan una situación que viene de atrás, pero ha insistido en que "la violencia es injustificable siempre".
El reportero también ha actualizado la situación de Insaf. Según ha contado, permanece en casa de su madre y tiene miedo de regresar a la vivienda donde sufrió la agresión. Esa mañana había acudido al médico para que atendieran también a sus hijos por el estado de nervios en el que se encontraban.
Hiba, por su parte, ha asegurado que también vive con miedo y ha denunciado amenazas y daños en su casa. La conexión ha terminado sin acercamiento entre las versiones y con Patricia Pardo recordando que el conflicto está en manos de la justicia.