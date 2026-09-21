Vamos a ver 21 septiembre 2026

Conocemos en 'Vamos a ver' el caso de una mujer que ha sufrido graves lesiones tras ser atacada a ladrillazos para proteger a su bebé y su vivienda en Ceuta

Un brutal acto de violencia ha recogido el programa ‘Vamos a ver’ por un problema entre dos vecinas en el que una de ellas se ha tomado la justicia por su mano. Una mujer ha sido atacada a ladrillazos en Ceuta con su bebé en brazos cuando trataba de derribar el muro ilegal que estaban construyendo unos jóvenes frente a su ventana.

La víctima, que ha contado cómo se encuentra en directo a Patricia Pardo, ha sufrido varias lesiones en el rostro con hematomas graves cerca del ojo, la cara amoratada y varios puntos de sutura. “¡Qué auténtica salvajada! ¡Qué desalmados y qué nivel de indolencia y de impunidad”’, ha manifestado la presentadora de ‘Vamos a ver’ cuando ha visto el rostro de la mujer agredida y conocido su caso! A pesar de la gravedad de las lesiones y del evidente peligro que ha corrido, la mujer ha explicado que en todo momento lo que hizo fue proteger al bebé que tenía en brazos con su cara. De hecho, el impacto del ladrillo en su rostro se debió a que ella se puso de lado para evitar que este alcanzase a su pequeño. “Vi la muerte”, ha alcanzado a decir del traumático suceso que ha vivido.

El momento en el que un joven lanza un ladrillo a la mujer con su bebé en brazos

Proteger a su bebé ante un ataque muy violento Su historia no tiene nada que ver con lo que está pasando en Ceuta en la actualidad y se trata de un problema entre vecinas que ha ido ya demasiado lejos. La mujer agredida ha explicado que lleva un año de litigios con la dueña de la parcela de al lado. “Me quieren echar de la ciudad, no de la casa, de la ciudad”, ha expresado muy afectada tras este último episodio. Según ha explicado acerca de su agresión, esta vecina ha utilizado a un joven ceutí para hostigarla e intimidarla de forma continuada. Lo último: construyendo construyendo un muro ilegal con ladrillos frente a su ventana. “Me estaban tapiando”, ha manifestado de lo que se ha visto en unas imágenes que se han hecho virales estos días en las redes.Párrafo La víctima ha indicado no comprender cómo la impunidad ha permitido que el conflicto escalara tanto. “Mi padre, mi madre tienen miedo, me dicen, ‘vete de esa casa’, pero ¿por qué me voy a tener que ir?”, ha expresado abatida por los últimos acontecimientos. Precisamente tras este último suceso que le ha provocado serias heridas exige justicia y protección para ella y su familia.

Insaf, la mujer agredida con un ladrillo, ha hablado en exclusiva con 'Vamos a ver'