Patricia Pardo, contundente tras la muerte de Maricarmen: "Es lamentable cómo hemos tratado a esta mujer"

Vamos a ver 08 octubre 2026

Patricia Pardo ha iniciado el programa de 'Vamos a ver' con una reflexión tras la muerte de Maricarmen, símbolo en la lucha de la vivienda: "Es lamentable"

Patricia Pardo ha abierto el programa ‘Vamos a ver’ con unas palabras para Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace dos semanas de su casa en el centro de Madrid y que fallecía en el hospital en el que estaba ingresada desde entonces. “Me parece profundamente lamentable, y creo que tenemos que hacernos mirar la falta de humanidad con la que se ha tratado a esta mujer antes y después de su muerte, especialmente ahora que está muerta y que hacemos política con cualquier cosa”, ha dicho de cómo siente este trágico episodio.

Patricia Pardo ha utilizado, tal como ella ha dicho, una imagen que desde hace dos semanas tiene en su cabeza para explicar cómo se sintió la anciana cuando la sacaron del piso en la zona del Retiro en el que había vivido más de setenta años y en el que habían muerto sus padres. “Cuando a una planta tú la arrancas y la trasladas de un lugar a otro, eso es terrible. Esa planta puede fallecer, puede morir porque las raíces para una persona y más a esa edad son claves. Es su casa, su entorno, sus muebles, sus afectos”, ha recordado la presentadora de ‘Vamos a ver’. La reflexión de Patricia Pardo tras la muerte de Maricarmen Para Patricia Pardo, el que ahora se señalen unos a otros con nombre y apellido “es una irresponsabilidad” que ella no va a cometer y considera que es algo que va a hacer “la gente interesada” aprovechando este contexto social y político, de cara a las próximas elecciones. Ahí ha dejado de manifiesto sus frases más tajantes: “Ha muerto sin poder volver a la casa por la que tanto luchó. Los medios internacionales, lo acaban de ver ustedes, la despiden como un símbolo de la lucha por la vivienda, pero aquí en España ni siquiera su muerte ha quedado al margen de la pelea política”, ha resaltado de la noticia que dejaba a todos muy impresionados.

La contundente reflexión de Pilar Rahola y Cristina Tárrega tras la muerte de Maricarmen