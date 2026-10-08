Patricia Pardo, contundente tras la muerte de Maricarmen: "Es lamentable cómo hemos tratado a esta mujer"

Patricia Pardo ha abierto el programa ‘Vamos a ver’ con unas palabras para Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace dos semanas de su casa en el centro de Madrid y que fallecía en el hospital en el que estaba ingresada desde entonces.
“Me parece profundamente lamentable, y creo que tenemos que hacernos mirar la falta de humanidad con la que se ha tratado a esta mujer antes y después de su muerte, especialmente ahora que está muerta y que hacemos política con cualquier cosa”, ha dicho de cómo siente este trágico episodio.
Patricia Pardo ha utilizado, tal como ella ha dicho, una imagen que desde hace dos semanas tiene en su cabeza para explicar cómo se sintió la anciana cuando la sacaron del piso en la zona del Retiro en el que había vivido más de setenta años y en el que habían muerto sus padres.
“Cuando a una planta tú la arrancas y la trasladas de un lugar a otro, eso es terrible. Esa planta puede fallecer, puede morir porque las raíces para una persona y más a esa edad son claves. Es su casa, su entorno, sus muebles, sus afectos”, ha recordado la presentadora de ‘Vamos a ver’.
Para Patricia Pardo, el que ahora se señalen unos a otros con nombre y apellido “es una irresponsabilidad” que ella no va a cometer y considera que es algo que va a hacer “la gente interesada” aprovechando este contexto social y político, de cara a las próximas elecciones. Ahí ha dejado de manifiesto sus frases más tajantes:
“Ha muerto sin poder volver a la casa por la que tanto luchó. Los medios internacionales, lo acaban de ver ustedes, la despiden como un símbolo de la lucha por la vivienda, pero aquí en España ni siquiera su muerte ha quedado al margen de la pelea política”, ha resaltado de la noticia que dejaba a todos muy impresionados.
Apuntando a estas palabras y siguiendo en la misma opinión que la presentadora, la colaboradora Cristina Tárrega ha querido destacar lo que piensa de cómo anciana fue desalojada del piso en el que vivió 70 años en un estado de salud delicado. “La hemos fallado todos, pero da igual el partido, da igual el político, da igual el lugar, da igual dónde, como sistema en España hemos fallado todos”, ha descrito.
“Cuando a una planta tú la arrancas y la trasladas de un lugar a otro, eso es terrible. Esa planta puede fallecer, puede morir porque las raíces para una persona y más a esa edad son claves”, Patricia Pardo
“Yo creo que lo de María Carmen es una desgracia para todos, que podía ser la abuela de muchos jóvenes y que como tal lo sienten, pero esto viene de muy lejos”, ha añadido la colaboradora. No ha sido la única que también ha compartido su sentir en estas circunstancias.
Pilar Rahola ha dado su punto de vista, recalcando la tristeza por el desenlace de Maricarmen y el que se pueda utilizar su persona y un tema sensible que afecta a tanta gente como es el problema de la vivienda para una campaña electoral como la que llega ahora. “Me parece sinceramente repugnante”, ha sentenciado.