Kiko Rivera estalla contra los haters tras volver a la música: "Sobras en cualquier sitio"

Su regreso no ha estado exento de polémica que, según el DJ le ha querido empañar un momento para él único: su vuelta con el lanzamiento de su primer disco de estudio , titulado ‘Volver a sentir’ . Un trabajo del que ha dejado varias pistas: no es un disco que se descubra en un día y sus 12 canciones las irá desbloqueando poco a poco . “Cada una tendrá su momento”, ha explicado y el punto de partida será el próximo 30 de octubre .

Kiko Rivera ha vuelto a la música y lo ha hecho con un tema muy personal haciendo referencia al ictus que sufrió . “Después de todo lo vivido, vuelvo con más ganas que nunca. Vuelvo a cantar”, han sido las palabras con las que ha hecho el anuncio y no han tardado en lloverle críticas a las que no ha dudado en responder de manera contundente y que ha recogido el programa ‘ Vamos a ver’ .

Esto unido a que afortunadamente se encuentra bien del ictus que sufrió hace meses, pese a que en un principio tuvo secuelas, es motivo de celebración para el hijo de Isabel Pantoja. “Hay momentos en los que la vida te obliga a parar. Hay un momento en que el cuerpo te obliga a parar de verdad”, destacaba en este anuncio, aunque también ha vivido una cara amarga por los haters.

Tras dar la noticia, ilusionado, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha enfrentado a críticas muy duras publicadas en sus redes sociales. Lejos de quedarse callado, Kiko Rivera ha ido respondiendo uno a uno los comentarios recibidos.

Contundente mensaje contra los haters

Una de las críticas que más le ha dolito ha sido en la que un usuario ha apuntado que su regreso a la música es solo por necesidad económica. Su profesionalidad la ha cuestionado con un: “¿Te hace falta facturar? Ya tocaba”. A lo que el DJ ha estallado implacable: “¿Como a todo el mundo o usted vive del aire? Gente como tú sobra aquí... Bueno, en realidad sobras en cualquier sitio”.

No ha sido el único reproche del que se ha tenido que defender. Los hay que le han dicho si este trabajo está hecho con IA y que tendrá que demostrar que canta en directo. “Después de 15 años no tengo nada que demostrar. Quizás usted tenga que demostrar que tiene más educación y no entra en sitios que no le gusta”, ha respondido el hijo de Isabel Pantoja a eso.

También le han comparado con su madre y él no ha dudado en ensalzar lo orgulloso que está de ella por todo, pero tal vez lo más duro a lo que se ha enfrentado ha sido una sentencia en la que han declarado que “el mundo ha funcionado perfectamente sin ti” tras estos meses de ausencia.