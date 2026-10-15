Sandra Aladro , dueña de una de las agencias de comunicación que se ha visto envuelta en su altercado con Mónica Medina, ha querido dar un golpe sobre la mesa tras lo sucedido. La periodista saca la cara por las reporteras agredidas por la expareja de Emilio Gutiérrez Caba al abandonar su casa definitivamente. Muy impactada por lo sucedido, carga contra ella en ‘La tarde se mueve’ .

Después de que el propio Emilio Gutiérrez Caba haya reaccionado a esta polémica situación, ha sido la colaboradora del programa la que ha querido defender a sus trabajadores. “Lo más vergonzoso que he vivido es una persona que ha lanzado una botella y se ríe sobre si la bebida está fría o no”, asegura contundentemente.

Sandra Aladro tacha esta actitud de “repugnante” y ha querido aclarar si realmente el bufete de la expareja del actor ha tenido que ver en la filtración de la fecha de la mudanza. “Lleva meses diciendo que se iba en estas fechas, quien ha generado el interés sobre este asunto ha sido ella”.

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