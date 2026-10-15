Exclusiva | Emilio Gutiérrez Caba reacciona a la agresión de Mónica Medina a la prensa: “Es lamentable”

Mónica Medina ha abandonado la casa del actor Emilio Gutiérrez Caba , después de una larga lucha, y lo ha hecho con una gran polémica que ha provocado todo tipo de reacciones. La que fuera pareja del actor ha sido protagonista de una agresión a los reporteros que esperaban fuera del domicilio. El actor entra mediante una llamada a ‘La tarde se mueve’ para comentar todo lo sucedido y se produce un intercambio de declaraciones.

Después de años de batallas judiciales, Mónica tenía que salir de la casa del actor sin recibir la cantidad monetaria que estaba reclamando, algo con lo que no está nada de acuerdo. Presa del enfado por todo lo que ha sucedido, le ha dedicado unas duras palabras a los reporteros que estaban esperando fuera de la casa.

La expareja del actor ha justificado sus actitudes haciendo alusión que lo ha estado “pasando fatal desde hace mucho tiempo” y que estaba “muy alterada” por abandonar la casa en la que lleva 24 años. “Cuando estamos al borde del precipicio la amígdala del cerebro te da tres opciones: huir, quedarte congelado o luchar”, asegura.

Tras afirmar que tiene “el cerebro hecho polvo” y que se ha encontrado, de manera sorpresiva, con “un puñado de cámaras y periodistas”, pide perdón, no sin dejar de justificar la situación en la que se encuentra: “Estoy impactada de mí misma, pido disculpas porque estaba fuera de sí”.

Emilio Gutiérrez Caba reacciona a las agresiones de su expareja a los reporteros

Emilio Gutiérrez Caba ha entrado en directo a ‘La tarde se mueve’ para romper su silencio y reaccionar al desagradable episodio que se ha vivido hace unas horas a las puertas de su propiedad. El actor asegura que es “una pena” y que le resulta “lamentable”. Apenado por la situación, explica: “No la reconozco”.

Además, no ha dudado en responder a las declaraciones de Mónica aludiendo a la presencia en la prensa durante su mudanza: “Es algo que no debería haber salido de un ámbito particular y fue ella quien dio alas a que saliera de este ámbito”. Emilio se reafirma en esta idea y asegura: “Por mi parte, nunca se pretendió que fuera público”.

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