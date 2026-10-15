Mónica Cervera ha concedido una larga entrevista tras su salida de prisión , en la que ha explicado la complicada situación en la que se encuentra. Además, agradece el apoyo de sus compañeros de profesión en su delicado momento personal y le dedica unas bonitas palabras a Álex de la Iglesia frente a los micros de ‘La tarde se mueve’ .

La actriz asegura que le han “atacado en la calle”, algo que considera normal en las condiciones en las que se encuentra. “La calle es muy dura, estás devaluado socialmente y te ves convertido en un andrajo”, asegura firmemente.

Además, ha querido denunciar, frente a las cámaras del programa, la mala gestión que han tenido los representantes que han llevado su carrera: “No eran buenos, me pagaron la mitad de lo que debían”. La actriz explica que, en una ocasión, tuvo que negociar ella misma sus condiciones, llegando a un mal acuerdo: “Tuve que luchar por mi propio contrato”.

Mónica Cervera no ha querido dejar pasar la oportunidad de confesar el apoyo que ha sentido por los compañeros de la profesión: “Les tengo mucho cariño”. Especialmente, ha querido dirigirse a Álex de la Iglesia y dedicarle unas bonitas palabras: “Es un hombre al que le tengo un profundo respeto”.

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