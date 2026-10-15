Mónica Cervera ha concedido una larga entrevista tras su salida de prisión, en la que ha explicado la complicada situación en la que se encuentra. Además, agradece el apoyo de sus compañeros de profesión en su delicado momento personal y le dedica unas bonitas palabras a Álex de la Iglesia frente a los micros de ‘La tarde se mueve’.
La actriz asegura que le han “atacado en la calle”, algo que considera normal en las condiciones en las que se encuentra. “La calle es muy dura, estás devaluado socialmente y te ves convertido en un andrajo”, asegura firmemente.
Además, ha querido denunciar, frente a las cámaras del programa, la mala gestión que han tenido los representantes que han llevado su carrera: “No eran buenos, me pagaron la mitad de lo que debían”. La actriz explica que, en una ocasión, tuvo que negociar ella misma sus condiciones, llegando a un mal acuerdo: “Tuve que luchar por mi propio contrato”.
Mónica Cervera no ha querido dejar pasar la oportunidad de confesar el apoyo que ha sentido por los compañeros de la profesión: “Les tengo mucho cariño”. Especialmente, ha querido dirigirse a Álex de la Iglesia y dedicarle unas bonitas palabras: “Es un hombre al que le tengo un profundo respeto”.