Vamos a ver 07 octubre 2026

Después de dos semanas 'desaparecida', Juls Janeiro ha reaparecido para responder a todas las polémicas surgidas a partir de la entrevista de Belén Esteban

Juls Janeiro ha reaparecido ante las cámaras y ha hablado sin filtros y sin dar un paso atrás de Belén Esteban y de todos los frentes que se han abierto en los últimos días. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha cargado duramente contra ‘La Patrona’ y ha recordado los pasos y "la cartita" que están preparando sus padres, tal como han recogido y comentado desde ‘Vamos a ver’. Después de estar dos semanas ‘desaparecida’ y dejando claro que su ausencia se ha debido a una enfermedad y no porque sus abogados le hayan aconsejado que por ahora no diera más declaraciones, Julia Janeiro vuelve a la carga y lo ha hecho de un modo muy cañero y con una primera advertencia dirigida a Belén Esteban tras su entrevista en ‘¡De Viernes!’.

“Si están mirando los vídeos, igual le llega una cartita de amor de mi parte. A ver si cierra la boca ya y deja de mentir”, sentenciaba para puntualizar a continuación que la demanda de sus padres está en camino. “Se está cocinando”, ha manifestado. La influencer ha anunciado que, aún no sabe cuándo, pero seguramente se vea a toda su familia desfilando por los juzgados para verse las caras. “No soy abogada”, ha dicho en clave de humor para sí asegurar que este paso es algo inevitable llegado a este punto. “Vamos a por todas, como debería de haber sido hace muchos años pienso yo”, ha sentenciado. "Vamos a por todas, como debería de haber sido hace muchos años pienso yo", Julia Janeiro Y no es el único titular que ha dejado Juls Janeiro en su reaparición. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha ironizado con la frase de Belén Esteban y su compra de “lexatín en la farmacia”. Apuntando a los ‘nervios’ que tienen por lo que pueda seguir contando la de Paracuellos, la joven le ha dado su respuesta. “Me voy a ir yo ahora a la farmacia y no me voy a coger lexatín, me voy a coger morfina”.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' han analizado las últimas declaraciones de Juls Janeiro contra Belén Esteban

Juls Janeiro habla de los 'topos' de Ambiciones Por último, la creadora de contenido ha respondido también con ironía a las informaciones sobre que habría un topo en Ambiciones que filtraría información a la prensa. “Mira, en Ambiciones hay toros, vacas, gallinas, gallos, cochinos... ¿qué más queréis saber? Perros, gatos.... ¿Topos? Hasta el día de hoy no sé. Ranas también he visto yo. Muchos bichos, también. ¿Topos? No sé, seguro estarán metidos por ahí debajo de la tierra". Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en el plató de ‘Vamos a ver’ y que consideran que el ‘topo’ de Ambiciones puede ser alguien de dentro o que en una conversación casual se le haya escapado a Belén Esteban. “Sin ningún ánimo de filtrar a propósito nada, a veces hace comentarios sin darse cuenta delante de quien los hace y a lo mejor eso luego trae consecuencias”, ha señalado la periodista Marisa Martín-Blázquez.