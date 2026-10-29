Durante la emisión del programa, la presentadora no ha podido ocultar su enfado: "Si queremos ponernos medallas, hablar de más estaciones, de más kilómetros y de más trenes, a lo mejor es incompatible", ha comenzado.

Este jueves, tan solo un día después de la tragedia ferroviaria en Urda , Toledo, Patricia Parto no ha podido evitar mostrar su indignación mientras presentaba 'Vamos a ver'. El accidente , el segundo en menos de un año en España, ya deja un balance de 69 muertos.

Ha sido entonces cuando en la mesa se ha hablado de que se disponía de dinero para ello. Patricia ha tomado de nuevo la palabra: "Se supone que desde el mes de enero de este año tenía que estar instalado el famoso ERTMS", ha afirmado. "Y digo famoso, porque hace 13 años en Angrois ya se hablaba de ese tema. ¿Cómo es posible que 13 años después ni siquiera esté instalado? ¿Cómo es posible?", ha añadido muy indignada.

"Yo de verdad que reflexiono sobre el papel que hemos jugado los periodistas. No haber puesto el foco de atención donde deberíamos haberlo puesto. No haber conseguido que la gente reflexione al respecto. Porque no puede ser que en el mismo año estemos lamentando dos accidentes. Me parece gravísimo", ha concluido.

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