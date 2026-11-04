El torero Pepín Liria y su novia Drágana van a ser padres: "A las hijas de él les da absolutamente igual"

'La tarde se mueve' ha desvelado que Pepín Liria y su novia Drágana van a ser padres de su primer hijo en común . Leticia Requejo ha sido la primera en aportar datos en el plató: "Una información que nosotros ya adelantamos hace 2 meses. Ninguno de los dos protagonistas quisieron confirmar, ya las imágenes hablan de por sí solas".

Tras la primera información de Leticia Requejo, Ion Aramendi ha dado paso a Kike Calleja, que ha ampliado los detalles sobre el estado de la pareja y la reacción del entorno familiar del torero. Según ha contado el colaborador, "el nacimiento se espera para el primer trimestre del año que viene" y "Drágana está embarazada de unos cinco meses aproximadamente".

El periodista ha explicado que el círculo más cercano de la pareja ya conocía la noticia: "Su entorno más cercano lo saben. Las hijas sí que lo sabían. Además, ya saben ellas el sexo hasta del bebé". Sin embargo, ha matizado que la relación entre Pepín Liria y sus hijas es prácticamente inexistente: "Les da absolutamente igual porque no tienen relación con su padre. No se van a manifestar porque las cosas entre ellos están bastante mal".

Enfrentamiento familiar

Más allá de la distancia con sus hijas, Kike Calleja ha desvelado que Pepín Liria también mantiene un conflicto abierto con sus hermanos: "También he podido hablar con uno de los hermanos de Pepín Liria. Ellos tienen un enfrentamiento por la herencia de sus padres y las palabras son bastante duras".

De hecho, la reacción de la familia al conocer el embarazo ha sido contundente. Kike Calleja ha reproducido las palabras de uno de los hermanos del torero: "Cuando han conocido esta noticia, dicen: 'Hoy me parece patético. Veremos a ver cómo acaba esto'". El colaborador ha apuntado que "seguramente van a ir a los tribunales por el tema de la herencia" y que la situación "no tiene pinta que se vaya a solucionar de aquí a un futuro próximo".

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