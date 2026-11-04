El zasca de Belén Esteban a Juls Janeiro por su reacción a su campaña publicitaria: "Para no saber quién soy, ha estado todo el verano hablando de mí"

Belén Esteban ha respondido a las declaraciones de Juls Janeiro sobre su campaña publicitaria . La colaboradora ha sido contundente tras conocer que la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubirque preguntó "¿quién es esa?" al ser preguntada por la lona de la exconcursante de 'GH VIP' y que calificó la situación "de patio de colegio".

Belén Esteban no se ha cortado al contestar. "Me da igual. Yo trabajo en redes hace mucho tiempo. Me ofrecieron hacer esto y yo lo he hecho. Si lo han visto, ellos no lo han visto. Si lo ha visto Julia, no lo ha visto. Sinceramente, me da igual", ha afirmado la colaboradora con rotundidad: "No voy a entrar. Lo dije que con Julia no iba a entrar y no voy a entrar, pero para no saber quién soy, ha estado todo el verano hablando de mí".

Ante la mención de que Juls Janeiro había comparado la situación con un patio de colegio, Belén Esteban ha respondido con humor: "Ay, pues me hace una ilusión porque el lunes hago 53 años y así me antes me veía más mayor con las declaraciones de ella. Ya me veo como más joven". La colaboradora ha querido dejar claro que no busca conflicto: "No quiero guerras con nadie. No quiero problemas con nadie. Quiero estar tranquila. Quiero vivir mi vida con mi gente".

La opinión de Luis Pliego

Tras las declaraciones de Belén Esteban, Ion Aramendi ha dado paso al debate en el plató, donde estaban presentes Pelayo Díaz, Luis Pliego, Sandra Aladro y María Amores.

Luis Pliego ha tomado la palabra con una opinión muy directa: "Sabéis que yo no soy complaciente con Belén". El colaborador ha señalado que, pese a lo que dice Belén, la situación no le resulta indiferente: "Dice Belén que le da igual. No, no le da igual. Es que gracias a Juls ella está viviendo una nueva juventud". Y ha ido más allá: "Recordemos que Belén Esteban hace un año estaba acabada y me da igual que se enfade. Lo estabas, Belén. No contaban contigo para nada. Por más que digas que llevas años haciendo cosas en redes, muy pequeñas. Desde luego, en una lona no te habíamos visto".

Ion Aramendi ha celebrado la situación con humor: "Qué bien que esté en una lona". En el plató también se ha comentado que las lonas publicitarias se han convertido en las "lonas de la venganza", una nueva tendencia en el mundo de la publicidad ligada a la crónica social. El presentador ha llegado incluso a proponer que se pusiera a Juls Janeiro y a Belén Esteban juntas en una "lona definitiva", una idea que ha generado risas en el plató.

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