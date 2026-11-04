De su deuda económica al favor que le pidió por su hijo: Jessica Bueno responde a las incendiarias declaraciones de Luitingo

La tarde se mueve 04 noviembre 2026

La modelo ha intervenido en directo en 'La tarde se mueve' para desmentir las acusaciones que el cantante ha lanzado contra ella en Instagram dos años después de su ruptura

Jessica Bueno ha respondido en directo en 'La tarde se mueve' a las críticas que Luitingo le ha dirigido en Instagram, donde le acusa de deberle dinero y de no haber contado la verdad sobre su relación. La modelo ha desmentido punto por punto las acusaciones y ha pedido que la dejen tranquila.

La historia de amor entre ambos comenzó en septiembre de 2023, cuando coincidieron como concursantes de 'Gran Hermano VIP'. Algo más de un año después, el 23 de febrero de 2025, se confirmó su ruptura con un comunicado conjunto: "Hemos decidido tomar caminos separados. No nos gustaría que mancharais con mentiras lo que para nosotros ha sido bonito y real". Lo que parecía una separación pacífica se torció cuando se filtraron unos audios de Luitingo hablando con su familia que provocaron la indignación de Jessica. Jessica Bueno desmiente a Luitingo en directo El artista ha cargado contra la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' en un extenso mensaje en Instagram en el que no se ha dejado nada en el tintero: "Cuenta de una vez la verdad de todo, que sabes latín, que tienes el máster de queda bien y el victimismo". El cantante ha asegurado que Jessica le debe dinero: "Cuenta que me debías 6.000 euros aparte de todo lo que ayudé, pagué, etcétera". También ha mencionado a Kiko y a otros ex de la modelo: "Jota es malo. Kiko es malo. Yo soy malo. Todos somos los peores. Pero tú eres la Virgen del Carmen".

Jessica Bueno ha conectado en directo con el programa y ha sido tajante al negar la deuda económica: "Yo no le debo dinero a nadie. Es más, él dice que yo le debo dinero. No le debo dinero, ¿eh?". La modelo ha explicado que la deuda ya está saldada porque acudió a '¡De viernes!' para poder devolverle ese dinero: "Dice que yo le dije que iba a ir a ese programa de televisión para devolverle ese dinero. Y así fue". También ha explicado que es cierto que ella le pidió a su ex poco después de su ruptura que le escribiera un mensaje a su hijo en común con Jota Peleteiro porque el niño estaba triste porque su padre había fallado a su cita por su cumpleaños; pero ha querido dejar claro que fue Luitingo el que se ofreció a pasar la tarde con el niño, porque ella solo le pidió que le escribiera un mensaje.

Leticia Requejo, en contacto con Luitingo Leticia Requejo, colaboradora del programa, ha estado presente en el plató durante la conexión con Jessica Bueno. Según ha indicado Ion Aramendi, Leticia ha pasado todo el día hablando con Luitingo y la periodista ha confirmado que así es y ha desvelado que el cantante "no le perdona" a su exnovia que rompiera "el pacto" al que llegaron tras su ruptura, en el que acordaron no hablar acerca de su separación en televisión. Jessica Bueno ha asegurado que antes de dar esa entrevista avisó a su exnovio de que iba a dar esa entrevista y Leticia Requejo ha confirmado que es cierto, pero que a él le duele que no saliera en su defensa durante esa intervención en televisión: "Otra cosa que no perdona es que tú no hayas frenado los ataques con todo lo que se ha dicho de él".