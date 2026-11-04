Gloria Camila reacciona a las declaraciones de Alejandra Rubio sobre Ortega Cano: "No es una broma, es una burla"

Las declaraciones de Alejandra Rubio sobre Ortega Cano en un podcast han provocado que Gloria Camila se haya molestado mucho con la sobrina de Carmen Borrego . En el contexto de un juego en el que debía defender distintas afirmaciones sobre el diestro, como aquella famosa en la que le pidió a Ana María Aldón tener una niña, Alejandra comentó: "Yo creo que Ortega Cano tenía mucha razón cuando dijo que su semen era de fuerza porque es una persona, o sea, es un tío hecho y derecho. Es un torero. Los toreros tienen como una fuerza especial, ¿no? O sea, ya solo como con enfrentarse a un toro. Es esto de como ser un poco asesinillos, ¿sabes? Les hace tener una fuerza bastante especial".

La palabra "asesinillos", aplicada a los toreros y, por extensión, al propio Ortega Cano, es la que ha encendido la mecha del conflicto. El tono del podcast era aparentemente humorístico, pero Gloria Camila no lo ha percibido así en absoluto. Carmen Borrego, presente en el plató, ha intentado contextualizar las palabras de su sobrina apuntando al formato en el que se han producido: "Te hablo del programa en el que se está haciendo. Ella no lo decide".

Gloria Camila responde: "Hay que saber diferenciar entre burla y broma"

Gloria Camila ha tomado la palabra visiblemente afectada y ha revelado que ya ha hablado directamente con Alejandra Rubio sobre el asunto: "Yo hoy he hablado con Alejandra y bueno, ella me ha pedido disculpas porque entiende que me haya molestado el asesinillos y eso". Sin embargo, las disculpas no han sido suficientes para calmar su malestar.

La hija de Ortega Cano ha explicado que lo que más le ha dolido es que las palabras vengan de alguien a quien aprecia: "Es verdad que a mí me ha molestado bastante, pero porque además yo respeto perfectamente que sean antitaurinos, que sean taurinos, que hagan con su vida y que decidan lo que quieran. Pero es verdad que viniendo de alguien que yo le tengo aprecio, que le tengo cariño...".

La colaboradora ha reivindicado además que siempre ha defendido a la hija de Terelu Campos públicamente, incluso cuando las diferencias entre las familias eran evidentes: "Creo que sois conscientes de que siempre que se le ha atacado a Alejandra, siempre, siempre he defendido a Alejandra, a pesar de las diferencias que haya tenido su tía, su madre con mi sobrina, con lo que sea".

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