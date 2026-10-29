El hombre que se despidió de su mujer en Urda con un 'Maite, te quiero', está vivo

El trágico accidente ferroviario en Urda ha dejado cientos de historias estremecedoras y muchas otras que aún están por resolver. Pero, en medio de tantísimo dolor, 'Vamos a ver' ha sido testigo de una noticia de las que se necesitan escuchar en estos momentos.

Este miércoles, un farmacéutico que colaboró en el lugar del accidente compartía muy afectado una de las imágenes que más le habían impactado: un hombre era trasladado en muy mal estado y se despedía de su mujer con un bonito mensaje. 'Maite, te quiero', fueron las palabras que pronunció pensando que iba a morir.