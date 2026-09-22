Vamos a ver 22 septiembre 2026

La historia de Janina White, la espía rusa, ha dado un vuelco al salir a la luz unas imágenes en las que se la ve disparando y haciendo blanco a casi 280 metros

La historia de Janina White ha dado un giro en las últimas horas al salir a la luz unas imágenes que han sido claves para que se la señalase como ‘espía rusa’. En ellas aparece la pareja del militar español al que expulsaron de la OTAN disparando y haciendo blanco, a casi 280 metros y vestida con prendas militares. Una revelación que desde ‘Vamos a ver’ han analizado con la propia Mar Saiz, reportera que ha hablado con la sospechosa de ser espía rusa. “Yo ahora después de ver las imágenes, se me colocan las cosas de otra manera”, ha indicado la presentadora Patricia Pardo después de ver las imágenes que han dado la vuelta y por las que los altos mandos apodaron a Janina White “Gorrión Rojo”, recordando a la famosa película de espías protagonizada por Jennifer Lawrence.

Esta habilidad que se puede ver en el campo de tiro ha levantado sospechas. Los militares no entendían cómo Janina tenía tanta precisión al ver los vídeos que el comandante español suspendido de sus funciones en la OTAN les enseñaba. “Eso es entrenamiento militar y además avanzado”, ha advertido Luis Mayandía, comisario principal jubilado, desde el plató de ‘Vamos a ver’ La explicación que ha dado Janina White de las imágenes White, que ha sostenido en todo momento que sufrió discriminación por su origen ruso británico, ahora está teniendo más problemas para defenderse después de salir a la luz estas imágenes. “A mí me das un fusil de asalto como esta señora y es que me muero. Esta señora sabe disparar muy bien”, ha señalado Patricia Pardo. Sin embargo, sí que ha dado una explicación que ha recogido la reportera Mar Saiz que ha hablado con ella. Las imágenes que las ha facilitado la propia Janina son desde un club de campo de tiro en el que ha estado practicando durante dos años. “Su club de tiro al que ella solía frecuentar también utiliza ciertas instalaciones militares para hacer algunas prácticas. Todo esto envuelto en que él presumía con los propios militares de que ella era muy hábil y que tenía una novia que disparaba muy bien, unido a sus orígenes le llevó a este calificativo”, ha explicado la periodista.

Así dispara Janina White, la 'espía rusa': las imágenes

Esta insiste en su inocencia porque considera que es torpe al “dar muchas pistas” e incluso ella misma facilitar los vídeos en los que aparece disparando y vestida de militar. Sin negar que Janina White habría adquirido una gran destreza en el manejo de armas y en puntería, Mar Saiz sigue creyendo la versión que esta ha dado, indicando que la etiqueta pesa por sus orígenes. Un giro en la historia Una versión que después de ver las imágenes ha caído para algunos de los presentes en el plató de ‘Vamos a ver’. Por el conocimiento y experiencia que tiene, especialmente crítico ha sido el comisario Luis Mayandía: “Esta señora no es su primera vez, es muy buena, porque hay detalles como la colocación, cómo sube, cómo maneja, cómo cambia el cargador, cómo se mueve con el arma en la mano… que no son su primera vez”, ha advertido.

Janina White posa vestida con un uniforme militar