Janina White habla en exclusiva de la expulsión de su novio militar de la OTAN: “No soy una espía rusa”

Vamos a ver 16 septiembre 2026

Janina White, la pareja del español destinado en la base de la OTAN, habla en exclusiva para 'Vamos a ver', defendiendo su inocencia y explicando su relación

Janina White ha concedido unas declaraciones exclusivas para ‘Vamos a ver’ después de que haya salido a la luz su historia que ella misma califica de “telenovela mexicana”. La pareja del militar español de la OTAN y cuya salida y vuelta a España se ha producido en medio de sospechas de una potencial brecha de seguridad y de considerar a su chica una espía rusa ha contado su versión. La entrevista que ha dejado a la presentadora Patricia Pardo y colaboradores con muchas dudas resulta una historia llena de intrigas en un proceso lleno de presiones que ha saltado a los medios y en donde la afectada ha querido ahora hablar claro de los hechos.

Janina White ha defendido su inocencia y ha contado como ella y este comandante español de la OTAN se conocieron para terminar acusándola de “p*** espía rusa”. El origen del conflicto según sus palabras reside en la procedencia de ella y de cómo conoció al militar a través de una aplicación de citas. Del flechazo de Tinder a ser sospechosa Ella y el comandante se conocieron en octubre de 2024, después de que él dejara a su esposa en agosto, y su hermano le recomendase que entrase en Tinder para conocer a otras mujeres: “Yo establecí unas normas: le dije que no quería saber nada de su trabajo” y evitar así cualquier acceso o manejo de información confidencial. Ambos se enamoraron y esta relación no sentó muy bien a los comandantes militares. “Ella es rusa y les parece sospechosa desde el primer momento”, puntualiza la periodista Mar Sáiz que ha investigado a fondo este caso y va más lejos. El saber que tenía familia en Rusia y que quería volver allí en algún momento la puso en el punto de mira desde el minuto uno. "Es muy fácil por una etiqueta en una mujer. A mí me llamaban p*** espía rusa", Janina White White, de 49 años, es abogada y política y tiene doble nacionalidad británica y polaca. Según su versión, durante un viaje a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo fue interrogada por un hombre que dijo pertenecer a los servicios secretos rusos sobre su relación con el militar. Las sospechas aumentaron por fotografías junto a Putin, su asistencia a una cena a la que no fue invitada, por hacer fotos en instalaciones o aparecer vestida con un uniforme español. White sostiene que sufrió discriminación por su origen ruso británico y ha iniciado procedimientos judiciales contra autoridades británicas.

Janina White y una de las fotografías que la puso en el punto de mira como sospechosa de ser espía rusa

“Exactamente ahora, hace casi un año que mi pareja intentó suicidarse”, ha destacado Janina de la situación que han vivido y que ha hecho que, a él, comandante con más de 35 años en la Armada y destinado en Northwood (Londres) en la OTAN le devuelvan a España y suspendan sus funciones. Mientras que la versión de White sostiene que nunca ha existido ningún incidente ni brecha de información, el estamento militar ha sido claro y apartado al comandante para evitar cualquier tipo de vulnerabilidad. La defensa de Janina: "No soy una espía rusa" Janina White ha querido dar voz a su relato y a cómo ha sido juzgada por sus orígenes y se le ha puesto una etiqueta por ello. “No soy ni he sido una espía rusa”, ha contestado contundente a esas dos grandes preguntas, dejando en el aire otros muchos interrogantes.

La periodista Mar Saiz analiza las claves del denominado caso de "la espía rusa" y el comandante español