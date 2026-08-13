Gabriela Guillén , conocida por su relación con Bertín Osborne, ha reconocido abiertamente que mantuvo una relación sentimental con Cristiano Ronaldo durante aproximadamente dos años. La noticia ha cobrado especial relevancia en el momento en que el futbolista acaba de contraer matrimonio con Georgina Rodríguez , y el equipo ‘ Vamos a ver’ ’ ha podido hablar directamente con ella para conocer su versión y su reacción ante el enlace .

Ante las preguntas de los periodistas, la exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha esquivado el tema en ningún momento. Lejos de dar rodeos, ha admitido con naturalidad que Cristiano Ronaldo forma parte de su pasado sentimental. Cuando se le ha preguntado directamente si reconocía haber tenido una relación con él, la respuesta ha sido contundente: “Es mi pasado”, confirmando de este modo lo que llevaba tiempo rumoreándose.

Pero Gabriela no se ha limitado a confirmar el romance. Ha ido más allá y ha dejado claro que entre ellos existe todavía una buena relación de amistad y que incluso le ha felicitado personalmente por su enlace con Georgina. Cuando se le ha preguntado qué le parecía que Cristiano se hubiera casado por fin, su respuesta ha sido la siguiente: “Me alegro. La gente está feliz con quien quiere, y yo solamente puedo desearle felicidad”.

Una actitud que, según ha trasladado al programa, refleja la misma línea de cordialidad con la que ambos habrían cerrado su historia en su momento. La serenidad con la que Gabriela ha abordado el asunto ha llamado la atención de los colaboradores. Para ella, el capítulo está cerrado desde hace tiempo, y la boda de Cristiano no hace sino confirmarlo de manera oficial.

Fechas, solapamientos y una foto polémica en Instagram

La revelación, sin embargo, no ha pasado sin debate en el plató de 'Vamos a ver'. Los colaboradores han analizado con detalle el relato de Gabriela y han señalado algunas inconsistencias que no han tardado en generar controversia. Según ha recordado Adriana Dorronsoro, la relación duró dos años y terminó cuando Cristiano se marchó a Turín para fichar por la Juventus, momento en el que él le habría comunicado que estaba conociendo a otra persona. Sin embargo, en el plató se ha recordado que cuando el futbolista firmó con el club italiano ya llevaba un tiempo considerable con Georgina Rodríguez, lo que sugeriría un posible solapamiento entre ambas relaciones.