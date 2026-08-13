Con 55 programas a sus espaldas, fue el turno de Javi de jugar en ‘¡Allá tú!’. Desde su llegada al programa, siempre mencionó su pasión por los trenes. Su interés por los trenes le ha llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso por lo que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante a su amigo David, al que también la apasionan los trenes.
Javi y David contaron como se conocieron, y para sorpresa de nadie, se conocieron en una estación de trenes de Getafe, aunque los dos la describen como una parada fea. Javi explica que entre los amantes del mundo ferroviario todos se conocen entre todos. ‘’Es un tren circular’’, bromea Juanra Bonet.
Su programa ha sido de lo más completo, desde el principio estuvo cargado de risas con la llegada del ‘piropófono’, nuevo invento creado por David, uno de los concursantes, para transformar las amenazas de la banquera por piropos.
Pese a que ha contado con la ayuda de David, Javi ha comentado desde el inicio del programa que no iba a seguir ninguna estrategia y que iría siguiendo su intuición en todo momento. Pero llegando a la recta final de su panel se enfrentaría a la decisión más complicada. Con todavía 25.000 euros en juego, pero también muchas cajas rojas, Javi recibiría una oferta de 3.535 euros.
Posteriormente y llegando a las últimas cajas, Javi finalmente ha decidido quedarse con los 3.535 euros que le ofrecía la banquera pese a que todavía quedaban cifras muy altas en su panel, como 12.500, 15.000 y 25.000 euros. Tras tomar su decisión final, ha descubierto que en su caja estaba la cifra más alta de las que quedaban en el panel.