Con 55 programas a sus espaldas, fue el turno de Javi de jugar en ‘¡Allá tú!’. Desde su llegada al programa, siempre mencionó su pasión por los trenes. Su interés por los trenes le ha llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso por lo que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante a su amigo David, al que también la apasionan los trenes.

Javi y David contaron como se conocieron, y para sorpresa de nadie, se conocieron en una estación de trenes de Getafe, aunque los dos la describen como una parada fea. Javi explica que entre los amantes del mundo ferroviario todos se conocen entre todos. ‘’Es un tren circular’’, bromea Juanra Bonet.