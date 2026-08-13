Yuli Cagna se sincera sobre Oriana y habla sin filtros sobre su relación: “Decía cosas que no estaban bien”

Mi momento 13 agosto 2026

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha contado cómo ha evolucionado su relación con Oriana Marzoli y ha desvelado qué piensa de ella tras haber compartido varios realities

Yuli Cagna ha hablado sin tapujos sobre su relación con Oriana. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha respondido en 'Mi momento' a una pregunta muy concreta: si le gustaría reencontrarse con ella en la actualidad. Su respuesta ha sido clara: "Claro, por supuesto, siempre". Las dos se conocieron hace aproximadamente diez años, cuando coincidieron en un reality y terminaron en bandos diferentes. Sin embargo, Yuli ha reconocido que, pese a aquella rivalidad, Oriana siempre le ha caído bien. “Hace 10 años estuvimos juntas en un reality en el que estábamos en bandos contrarios”, ha explicado. Una situación que tenía mucho que ver con su amistad con Gala, que por aquel entonces era enemiga de Oriana.

“A mí ella nunca me hizo nada” Yuli ha reconocido que aquella enemistad no había surgido realmente de un enfrentamiento personal. “A mí ella nunca me hizo nada, nunca me cayó mal”, ha asegurado. De hecho, ha confesado que Oriana le hacía mucha gracia y que incluso disfrutaba de su personalidad. Con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron y la reconciliación entre Gala y Oriana hizo que Yuli también dejara atrás el mal rollo: “Yo dije: ‘Bueno, en realidad a mí ella nunca me hizo nada”. Desde entonces, la percepción de Yuli sobre Oriana ha sido muy positiva, asegurando que siempre le resulta agradable encontrársela y que incluso se ríe mucho con ella. Además, la argentina ha definido a Oriana como una persona “muy leal”, “muy buena amiga” y “muy transparente”.

Yuli destaca el cambio de Oriana Pero si hay algo que Yuli ha querido destacar es el cambio que ha experimentado Oriana con los años. La participante de 'La isla de las tentaciones' considera que la influencer sigue siendo fiel a su personalidad y a sus principios, pero ha aprendido a gestionar de otra manera sus enfrentamientos: “Antes se le iba mucho”. Para Yuli, esa evolución ha sido evidente, especialmente en la forma de discutir. “Ahora discute con otros fundamentos”, un cambio que, para ella, demuestra que Oriana “ha madurado mucho en este tiempo”, algo que incluso le ha llegado a decir personalmente. ¿Y Luis Mateucci? A pesar de ese cambio, Yuli tiene claro que hay algo que no ha cambiado en Oriana: su capacidad para revolucionar cualquier reality en el que participa.