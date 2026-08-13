Yuli Cagna se sincera sobre Oriana y habla sin filtros sobre su relación: “Decía cosas que no estaban bien”

Yuli Cagna ha hablado sin tapujos sobre su relación con Oriana. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha respondido en 'Mi momento' a una pregunta muy concreta: si le gustaría reencontrarse con ella en la actualidad. Su respuesta ha sido clara: "Claro, por supuesto, siempre".
Las dos se conocieron hace aproximadamente diez años, cuando coincidieron en un reality y terminaron en bandos diferentes. Sin embargo, Yuli ha reconocido que, pese a aquella rivalidad, Oriana siempre le ha caído bien. “Hace 10 años estuvimos juntas en un reality en el que estábamos en bandos contrarios”, ha explicado. Una situación que tenía mucho que ver con su amistad con Gala, que por aquel entonces era enemiga de Oriana.
Yuli ha reconocido que aquella enemistad no había surgido realmente de un enfrentamiento personal. “A mí ella nunca me hizo nada, nunca me cayó mal”, ha asegurado. De hecho, ha confesado que Oriana le hacía mucha gracia y que incluso disfrutaba de su personalidad.
Con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron y la reconciliación entre Gala y Oriana hizo que Yuli también dejara atrás el mal rollo: “Yo dije: ‘Bueno, en realidad a mí ella nunca me hizo nada”. Desde entonces, la percepción de Yuli sobre Oriana ha sido muy positiva, asegurando que siempre le resulta agradable encontrársela y que incluso se ríe mucho con ella. Además, la argentina ha definido a Oriana como una persona “muy leal”, “muy buena amiga” y “muy transparente”.
Pero si hay algo que Yuli ha querido destacar es el cambio que ha experimentado Oriana con los años. La participante de 'La isla de las tentaciones' considera que la influencer sigue siendo fiel a su personalidad y a sus principios, pero ha aprendido a gestionar de otra manera sus enfrentamientos: “Antes se le iba mucho”.
Para Yuli, esa evolución ha sido evidente, especialmente en la forma de discutir. “Ahora discute con otros fundamentos”, un cambio que, para ella, demuestra que Oriana “ha madurado mucho en este tiempo”, algo que incluso le ha llegado a decir personalmente.
A pesar de ese cambio, Yuli tiene claro que hay algo que no ha cambiado en Oriana: su capacidad para revolucionar cualquier reality en el que participa.
La argentina ha recordado que, durante el primer programa que compartieron, la convivencia terminó dividida en dos bandos cuando Oriana llegó: “Tiene esa cosa de que entra y rompe la casa en dos partes”, ha explicado entre risas.
Yuli también ha valorado también el paso de Luis Mateucci por los realities, a quien también conoce bien. Sobre él ha destacado una cualidad que comparte con Oriana: su capacidad para generar contenido y no tener miedo a decir lo que piensa: “Para estar en un reality tienes que animarte a decir todo lo que piensas”, y, para ella, tanto Oriana como Luis saben hacer eso muy bien.