Vamos a ver 12 agosto 2026

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado que se han casado en secreto, y lo han hecho sin exclusiva, sin photocall y sin grandes titulares

Tal y como ha recogido ‘Vamos a ver’, la noticia saltaba este 11 de agosto después de toda la expectación generada. Con una sencilla fotografía en la que se ven dos manos, dos alianzas nupciales y el inconfundible anillo de pedida de Georgina en primer plano. Así es como Cristiano Ronaldo y la influencer han anunciado que ya se han casado. La agencia Reuters ha sido la primera en confirmar oficialmente la noticia tras hablar con los representantes del futbolista portugués, quienes han asegurado que la ceremonia tuvo lugar el propio 11 de agosto. En cuestión de minutos, los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco del anuncio. Según ha informado, entre otros, ‘El Mundo’, la ceremonia habría sido íntima y familiar, celebrada en Portugal, con sus cinco hijos como principales testigos del momento.

Cristiano Ronaldo y Georgina comparten una foto de sus anillos de boda

Una boda íntima y sin invitados sorpresa Según los detalles que han ido trascendiendo en el plató de 'Vamos a ver', el enlace ha sido de carácter muy cerrado. “Por lo que tengo entendido, solo han ido sus hijos, los testigos. Ni siquiera creo que las familias, la madre, las hermanas. Creo que ha sido como muy cerrado todo”, ha explicado la colaboradora Adriana Dorronsoro al programa. La propia hermana de Cristiano ha reaccionado a la publicación dejando un corazón en la imagen, lo que ha sido interpretado como una confirmación implícita desde el entorno más cercano de la familia. En cuanto al tipo de ceremonia, en el plató se ha debatido si el enlace ha sido civil o religioso. “A mí me extraña que Georgina, con lo católica que es, se case por lo civil”, ha indicado Jorge Borrajo, aunque él mantiene que es mejor poner todo en cuarentena por todo el secretismo que hay en torno a este enlace. “Teniendo en cuenta que nadie se ha enterado, que no ha trascendido nada, nos hemos enterado porque ellos lo han sacado”.

Jorge Borrajo recopila algunos de los pocos datos que se conocen de la boda secreta de Cristiano y Georgina

Misterio y falsas alarmas ante la boda de Cristiano y Georgina La noticia llega después de meses de rumores, falsas alarmas y juegos al despiste por parte de la pareja. En el programa se ha destacado que Cristiano y Georgina han vuelto a demostrar que son los mejores manejando el misterio mediático. No ha faltado tampoco el humor en el plató al recordar que varios enviados especiales del programa se habían desplazado el fin de semana anterior hasta Madeira y Cascais siguiendo los rumores de una posible boda que, finalmente, no se produjo ese día. “Yo solo hay algo que le quiero reprochar a Giorgina y Cristiano Ronaldo que nos estarán viendo, por supuesto. Y que es: ¿pero qué más os daba, si no era la boda nos hubierais ahorrado un buen dinero de estar compañeros allí en Madeira, todo el fin de semana. ¿Qué os costaba haber hecho esto el sábado?”, ha expresado con tono de humor Verónica Dulanto.

El reproche con humor de Verónica Dulanto a los recién casados