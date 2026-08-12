Tal y como ha recogido ‘Vamos a ver’, la noticia saltaba este 11 de agosto después de toda la expectación generada. Con una sencilla fotografía en la que se ven dos manos, dos alianzas nupciales y el inconfundible anillo de pedida de Georgina en primer plano. Así es como Cristiano Ronaldo y la influencer han anunciado que ya se han casado.
La agencia Reuters ha sido la primera en confirmar oficialmente la noticia tras hablar con los representantes del futbolista portugués, quienes han asegurado que la ceremonia tuvo lugar el propio 11 de agosto. En cuestión de minutos, los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco del anuncio. Según ha informado, entre otros, ‘El Mundo’, la ceremonia habría sido íntima y familiar, celebrada en Portugal, con sus cinco hijos como principales testigos del momento.
Según los detalles que han ido trascendiendo en el plató de 'Vamos a ver', el enlace ha sido de carácter muy cerrado. “Por lo que tengo entendido, solo han ido sus hijos, los testigos. Ni siquiera creo que las familias, la madre, las hermanas. Creo que ha sido como muy cerrado todo”, ha explicado la colaboradora Adriana Dorronsoro al programa.
La propia hermana de Cristiano ha reaccionado a la publicación dejando un corazón en la imagen, lo que ha sido interpretado como una confirmación implícita desde el entorno más cercano de la familia.
En cuanto al tipo de ceremonia, en el plató se ha debatido si el enlace ha sido civil o religioso. “A mí me extraña que Georgina, con lo católica que es, se case por lo civil”, ha indicado Jorge Borrajo, aunque él mantiene que es mejor poner todo en cuarentena por todo el secretismo que hay en torno a este enlace. “Teniendo en cuenta que nadie se ha enterado, que no ha trascendido nada, nos hemos enterado porque ellos lo han sacado”.
La noticia llega después de meses de rumores, falsas alarmas y juegos al despiste por parte de la pareja. En el programa se ha destacado que Cristiano y Georgina han vuelto a demostrar que son los mejores manejando el misterio mediático.
No ha faltado tampoco el humor en el plató al recordar que varios enviados especiales del programa se habían desplazado el fin de semana anterior hasta Madeira y Cascais siguiendo los rumores de una posible boda que, finalmente, no se produjo ese día.
“Yo solo hay algo que le quiero reprochar a Giorgina y Cristiano Ronaldo que nos estarán viendo, por supuesto. Y que es: ¿pero qué más os daba, si no era la boda nos hubierais ahorrado un buen dinero de estar compañeros allí en Madeira, todo el fin de semana. ¿Qué os costaba haber hecho esto el sábado?”, ha expresado con tono de humor Verónica Dulanto.
A lo que el resto de los colaboradores se han sumado: “Hacen con nosotros lo que quieren”, “se estarán riendo en su casa”, han manifestado en el plató los colaboradores. Lo que está fuera de toda duda es que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han vuelto a escribir su historia a su manera, en secreto, y dejando al mundo entero con ganas de saber más. Y desde el plató de ‘Vamos a ver’ le han mandado un mensaje a los recién casados: “Desde aquí les deseamos que sean felices”