Anoche, Lamine Yamal celebró su 19 cumpleaños por todo lo alto en una espectacular masía catalana a la que acudieron más de 100 invitados, entre ellas muchas personalidades de lo más VIP. En 'El verano se mueve' conocemos todos los detalles y conseguimos, en exclusiva, las primeras palabras del futbolista tras su gran fiesta.

Si el dieciocho cumpleaños de Lamine Yamal fue objeto de miles de críticas por su polémica celebración, este año, el futbolista ha tenido una fiesta que ha estado exenta de escándalo, pero eso si... con mucho lujo. Y es que el jugador ha celebrado su cumpleaños como si de un auténtico festival se tratase.

Myke Towers, Grupo Frontera, Bad Gyal, Morat... Han sido varios de los famosísimos cantantes que han puesto ritmo al cumpleaños de Lamine Yamal celebrada en una masía catalana que contaba con su propio helipuerto. Pese a ello, la fiesta fue "bastante tranquila" y el jugador estuvo rodeado de sus familiares, compañeros de equipo y otros seres queridos.

Lamine Yamal y su mejor amigo, en 'El verano se mueve' tras el cumpleaños: "Todo muy bien"

En exclusiva para el programa, hemos podido escuchar las primeras palabras de Lamine Yamal tras su fiesta de cumpleaños y, además, su mejor amigo desvela otros detalles sobre la celebración. "Muy bien todo", asegura el jugador sobre la fiesta, respecto a la cual su mejor amigo cuenta: