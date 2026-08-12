Vamos a ver 12 agosto 2026

‘Vamos a ver’ rescata una tradición que queda en algunos pueblos de Murcia para anunciar los fallecimientos: el ‘coche de los muertos’ que informa a los vecinos

En algunos pueblos de Murcia todavía sobrevive una tradición de la que se han hecho eco en ‘Vamos a ver’. Esta consiste en convertir el anuncio del fallecimiento en un momento especialmente cercano para la comunidad. Esto lo hacen con el conocido como el ‘coche de los muertos’, un vehículo que recorre las calles para comunicar a los vecinos quién ha fallecido y trasladar la noticia de cara a que puedan acudir al sepelio y al funeral.

El sistema es sencillo, pero muy reconocible para quienes lo han visto o han crecido con él. Los vecinos le llaman popularmente el ‘coche de los muertos’ y los niños el ‘coche que habla’. En ambos casos este vehículo anuncia por megafonía la persona que ha muerto y no escatima en dar datos para identificarla rápidamente entre los vecinos. Estos van desde su nombre, el de sus familiares, el mote, la profesión o cómo le conocían en el pueblo. Las familias deben contratar el ‘coche de los muertos’ en la póliza de decesos y es un servicio muy valorado por los vecinos, que llevan enterándose de los fallecimientos así desde hace décadas. Una tradición que los murcianos reclaman como algo muy suyo, ya que no se suele hacer en ninguna otra provincia.

'El coche de los muertos' o de 'las voces' como le llaman los niños a este peculiar vehículo

Otra manera de vivir el duelo: más cercana y comunitaria Más allá de comunicar la triste noticia, esta tradición refleja la estrecha relación que todavía existe en algunos pueblos, donde la vida de cada vecino forma parte de la de todos. “Es una manera romántica y bonita para despedir al vecino”, ha manifestado la presentadora Verónica Dulanto que ha sido testigo de ella durante su niñez en Oliva, el pueblo valenciano de su madre. Por su parte, la colaboradora Adriana Dorronsoro también la ha valorado al descubrirla en ese mismo momento. “Yo esto no lo había visto nunca. Me acabo de enterar y me encanta que mantengan esa tradición, además de cómo van narrando quién era y sus familiares. Me parece algo auténtico".

Adriana Dorronsoro se ha quedado encantada al conocer esta tradición de algunos pueblos de Murcia