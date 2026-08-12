El desagradable incidente de Oriana en un restaurante marbellí: “Estas locas del c*** que son 'haters”

Algo pasa con Oriana 12 agosto 2026

La influencer ha contado el incómodo momento que ha vivido con unas seguidoras en un restaurante de Marbella

Oriana Marzoli ha contado en su canal 'Algo pasa con Oriana' el desagradable episodio que ha vivido en un restaurante de Marbella, donde un gesto tan aparentemente inocente como un baile ha terminado generando una situación incómoda con varias personas que se encontraban allí. La influencer ha explicado el incidente visiblemente molesta y ha puesto el foco en un grupo de seguidoras que reaccionaron de forma desproporcionada después de verla bailar con uno de los trabajadores del local.

“Estas locas del c*** que son haters” Oriana ha explicado que estaba en un restaurante, al que ha calificado de "muy top", junto a un grupo de amigos, cuando se dio cuenta de que había unas chicas "pesadas" pendientes de todo lo que hacía: “La gente estaba toda, sobre todo las fans estas que... qué pesadas”, ha comenzado diciendo. La influencer ha elevado el tono para dejar claro su malestar y contar cómo había vivido la situación. “Estas locas del c*** que son 'haters”, ha soltado. Según su relato, las chicas se habrían alterado después de verla bailar con uno de los bailarines del restaurante, una reacción que Oriana no entendió y que le resultó especialmente incómoda. “Es un baile, no pasa nada”