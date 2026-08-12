El desagradable incidente de Oriana en un restaurante marbellí: “Estas locas del c*** que son 'haters”

Oriana Marzoli ha contado en su canal 'Algo pasa con Oriana' el desagradable episodio que ha vivido en un restaurante de Marbella, donde un gesto tan aparentemente inocente como un baile ha terminado generando una situación incómoda con varias personas que se encontraban allí.
La influencer ha explicado el incidente visiblemente molesta y ha puesto el foco en un grupo de seguidoras que reaccionaron de forma desproporcionada después de verla bailar con uno de los trabajadores del local.
Oriana ha explicado que estaba en un restaurante, al que ha calificado de "muy top", junto a un grupo de amigos, cuando se dio cuenta de que había unas chicas "pesadas" pendientes de todo lo que hacía: “La gente estaba toda, sobre todo las fans estas que... qué pesadas”, ha comenzado diciendo.
La influencer ha elevado el tono para dejar claro su malestar y contar cómo había vivido la situación. “Estas locas del c*** que son 'haters”, ha soltado. Según su relato, las chicas se habrían alterado después de verla bailar con uno de los bailarines del restaurante, una reacción que Oriana no entendió y que le resultó especialmente incómoda.
Oriana ha defendido que lo ocurrido no tenía mayor importancia y que se había tratado simplemente de un baile. Por eso, no comprendía el motivo de la reacción de las chicas. “Tío, la gente desquiciada”, ha comentado al recordar el episodio, y ha insistido en que no había ocurrido nada fuera de lo normal: “O sea, es un baile, o sea, no pasa nada”.
Además, ha explicado que los bailarines estaban haciendo su trabajo y que, por tanto, ese baile también formaba parte de su actividad, que es interactuar con los clientes y animar el ambiente del establecimiento: "Encima uno de ellos pues era seguidor mío y me adoraba".
Oriana no ha podido ni querido ocultar su enfado ante lo sucedido: “¿Cuál es el fucking problema, de verdad?”, ha dicho, y ha criticado la situación vivida que, desde su punto de vista, no tenía ninguna connotación especial: “Qué sociedad más de cristal”, ha sentenciado.