Sandokán 12 agosto 2026

El trabajo de actor no siempre es sencillo y, para encarnar a un personaje tan mítico como Sandokán, Can Yaman tuvo que someterse a un duro entrenamiento

Parte del trabajo de los actores es entender a su personaje, meterse en su cabeza y saber cómo piensa, por qué hace las cosas que hace. De este modo les resulta más sencillo poder interpretarlo de manera natural, conseguir, en definitiva, una buena actuación. También es importante construir un físico específico para ellos, como ha hecho Can Yaman con Sandokán. En muchas ocasiones es un cambio en el pelo, dejarse barba o cambiarla por un bigote, cambios sutiles en la manera de caminar o de mover las manos, qué hace con ellas una vez que está parado. Puede ser el tono de voz, la manera en la que habla a un ser querido o el ritmo con el que se ríe. Los cambios pueden ser muchos, pocos, radicales, sutiles o ninguno en absoluto. Para dar vida a Sandokán, Can Yaman quiso cambiar bastante, tuvo el tiempo suficiente para hacerlo y el resultado es visible. Su Sandokán es más delgado, con el cabello largo y, sobre todo, con ciertas habilidades que Yaman no tenía antes de prepararse este personaje, principalmente porque él no es un pirata que tenga que pelear por su vida, con la espada o los puños. El espectacular cambio físico de Can Yaman para convertirse en Sandokán Sandokán es un personaje muy interesante para interpretar, no solo tiene una parte emocional que dota de profundidad al personaje, también evoluciona a lo largo de la serie, cambia y muestra todas sus facetas. La amistad es para él una de las bases imprescindibles para su supervivencia, confiar en su tripulación es esencial, pero también tiene tiempo para el amor.

El físico de Sandokán no es muy diferente al de Can Yaman, pero sí que fue necesario hacer algunos cambios y por eso el intérprete tuvo que perder peso, algo que mostraba en sus redes sociales. En un mes pasó de pesar 94,5 kilos a 85 y, para lograrlo, tuvo que cambiar su alimentación y la manera de ejercitarse. "Sabía que cuando volviera a Roma me esperaba mucho trabajo, un cambio radical de hábitos para prepararme para mi próximo personaje: ‘Sandokan’. En cuanto regresé, empecé a trabajar duro", revelaba tiempo atrás a través de sus redes sociales. No fue una tarea sencilla y para lograrlo reconoce que tuvo que quitarse "muchos de los placeres de la vida". Comenzó una dura rutina, "haciendo ejercicio dos o tres veces al día y ayuno intermitente de 16:8, manteniendo las calorías muy bajas". Este exigente cambio de vida le hacía sentirse exhausto, normal consumiendo pocas calorías y haciendo tanto ejercicio, pero siempre con cuidado. Tranquilizaba a sus fans asegurando que se sentía "perfectamente sano, rejuvenecido, desintoxicado y ligero, pero sobre todo muy satisfecho. Evidentemente todo está sucediendo con el seguimiento continuo de profesionales serios y competentes. Al final, esto es lo que hacen los actores: se transforman con dedicación cuando es necesario y se moldean de vez en cuando para identificarse con el nuevo rol. En definitiva, seguiré, seguiremos a toda velocidad hasta llegar al Sandokán perfecto que nos hemos marcado”. El físico de Sandokán es imponente, algo que ambos tienen en común, pero para su personaje necesitaba que sus músculos le acompañaran, puesto que se trata de alguien que vive al aire libre, de una forma peligrosa, por lo que depende mucho de su fuerza para sobrevivir, pero también de su agilidad. El físico no lo es todo y Can Yaman era muy consciente de ello, por eso este cambio fue solo una parte de su preparación para el personaje. Así, además de los entrenamientos en el gimnasio, el actor dio clases de equitación, para poder protagonizar todas las escenas en las que su personaje aparece sobre un caballo, y, por supuesto, también de esgrima y de lucha con espada, uno de los elementos esenciales de este personaje, que una vez más ha saltado de los libros a las pantallas para que una nueva generación pueda quedar prendada de él.

5 curiosidades del rodaje de 'Sandokán', la nueva serie de Can Yaman