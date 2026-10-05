El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha anunciado este lunes la convocatoria anticipada de elecciones en un mensaje institucional en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Un mensaje de nueve minutos que el doctor José Cabrera ha analizado junto a Patricia Pardo en ‘ Vamos a ver’ .

Desde los gestos hasta la expresión del rostro han sido mirados con lupa y explicados por el psiquiatra forense a su juicio. ¿Qué piensa del gesto de Sánchez al anunciar que hay que ir a las urnas el próximo 29 de noviembre? “Sabe qué tiene que aparentar y aparenta, aunque le duela, por lo tanto, estamos viendo una esfinge, aunque a él le traicionan siempre los maseteros, que son los músculos con los que masticamos. Como sabéis, a veces aprieta los dientes, tendrá bruxismo por la noche y espero que se ponga una férula”, ha sido su primera visión de la escena que se ha visto en el Palacio de la Moncloa

También se ha analizado de la rueda de prensa el movimiento de sus manos, la gestualidad o su mirada. ¿Qué hay detrás de todo eso? El doctor Cabrera lo tiene claro, tal como lo ha explicado al programa. “Está ya en campaña. Controla el escenario donde colocar las manos, sin señalar con el dedo e incluso las junta modo piadoso, casi religioso, como diciendo confiad en mí”.

Así conoció el doctor Cabrera a Pedro Sánchez hace diez años

En el discurso en el que Sánchez ha hecho un repaso de los que considera sus principales logros y de las dificultades afrontadas por su Gobierno, también ha puesto de manifiesto que han tenido que hacer frente a la “peor oposición” y esas palabras y su forma de decirlas también han sido analizadas por el psiquiatra forense.

“Es increíble, ¿cómo puede decir esto? Es decir, decir que han soportado la peor oposición, eso no lo puede decir un demócrata en su sano juicio. Es un maestro del engaño y el trampantojo. Ha aprendido mucho, se ha convertido en un hombre de Estado, o sea, él ya no es el paletillo que llegó”, ha expresado para a continuación contar la anécdota de cuándo él le conoció hace aproximadamente diez años.