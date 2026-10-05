Tras un fin de semana de expectación, Pedro Sánchez ha anunciado que adelanta las elecciones generales. Serán el 29 de noviembre pero ¿Cuál será el calendario a partir de ahora? 'El programa de Ana Rosa' analiza las fechas clave, pero también nos da todas las reacciones y analiza lo que el presidente del Gobierno ha dicho con su lenguaje no verla.

El 6 de octubre se publicará en el BOE. Del 21 al 26 e octubre se presentarán los candidatos y el 2 de noviembre tendremos las listas definitivas. El 13 de noviembre arrancará la campaña electoral y el 19 de noviembre será la fecha límite para el voto por correo.

La comunicación no verbal de Pedro Sánchez

'El programa de Ana Rosa' ha consultado con un experto en comunicación no verbal lo que dicen los gestos de Sánchez en este anuncio. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, le veía "hecho polvo o moralmente hundido" y percibía gestos o miradas que indican arrepentimiento o vergüenza.