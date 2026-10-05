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El programa de Ana Rosa
'El programa de Ana Rosa'05 octubre 2026

Pedro Sánchez convoca elecciones: de las fechas clave a lo que dice su lenguaje no verbal

Pedro Sánchez ha anunciado que las elecciones generales serán el 29 de noviembre
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Tras un fin de semana de expectación, Pedro Sánchez ha anunciado que adelanta las elecciones generales. Serán el 29 de noviembre pero ¿Cuál será el calendario a partir de ahora? 'El programa de Ana Rosa' analiza las fechas clave, pero también nos da todas las reacciones y analiza lo que el presidente del Gobierno ha dicho con su lenguaje no verla.

El 6 de octubre se publicará en el BOE. Del 21 al 26 e octubre se presentarán los candidatos y el 2 de noviembre tendremos las listas definitivas. El 13 de noviembre arrancará la campaña electoral y el 19 de noviembre será la fecha límite para el voto por correo.

La comunicación no verbal de Pedro Sánchez

'El programa de Ana Rosa' ha consultado con un experto en comunicación no verbal lo que dicen los gestos de Sánchez en este anuncio. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, le veía "hecho polvo o moralmente hundido" y percibía gestos o miradas que indican arrepentimiento o vergüenza.

La reacción de Ana Rosa Quintana

'El programa de Ana Rosa' emitía en directo la comparecencia del presidente del Gobierno y la presentadora apuntaba: "Ha hecho un gran mitin electoral", decía Ana Rosa Quintana, que se preguntaba: "Si lo ha hecho tan bien ¿Por qué se va?"

Tomás Gómez opina tras la convocatoria electoral

"Las posibilidades de renovar Gobierno son cero", decía el exsecretario general del PSOE de Madrid, aseguraba que no se esperaba el adelanto electoral y compartía sus impresiones: “Lo que le va a quedar a Feijóo es un país destrozado”.

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