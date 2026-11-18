El programa ha emitido en exclusiva una fotografía inédita del interior del reportaje . Luis Pliego ha explicado que se trata de su imagen favorita: "Me gusta mucho porque tiene muy poco que ver con el resto del reportaje, porque es una imagen en la que está en una actitud así como reflexiva. Está guapo. A ver, hay que reconocer que el presidente del Gobierno es un hombre muy atractivo ".

Patricia Pardo ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la tarde en 'Vamos a ver' al analizar junto a Luis Pliego , colaborador del programa y director de la revista 'Lecturas' , la portada y las imágenes interiores del reportaje fotográfico de Pedro Sánchez . La presentadora, tras repasar varios detalles de las fotografías del presidente del Gobierno, ha lanzado un comentario que ha arrancado risas en el plató: "La manicura no le dio tiempo" , en referencia a los padrastros visibles en las manos de Sánchez.

Patricia Pardo ha coincidido parcialmente con esa valoración al señalar que "es un hombre apuesto, es alto", mientras que Pliego ha añadido que Sánchez es "muy fotogénico".

Los cuidados de Pedro Sánchez

La conversación ha derivado hacia los cuidados estéticos del presidente. La presentadora ha preguntado directamente si Sánchez se había puesto bótox, y Luis Pliego ha respondido: "Delante de mí no", aunque ha reconocido que les consta, por amigos comunes, que el presidente acude a un "reconocidísimo dermatólogo de Madrid", identificándolo como Pedro Jaén.

Pliego también ha revelado detalles sobre la producción del reportaje. Las fotografías han sido realizadas por Carlos Spottorno, a quien ha descrito como "un grandísimo fotógrafo que además ha hecho grandes retratos de Pedro Sánchez". Según ha contado, fue el propio presidente quien pidió que Spottorno se encargase de las imágenes. El colaborador ha explicado que le pasaron al fotógrafo varios números de 'Lecturas' y un book con fotografías de presidentes en revistas americanas para que conociese el estilo de la publicación, ya que, según le confesó Spottorno, nunca había visto la revista.

Otro dato relevante que ha aportado Pliego es que el reportaje iba a realizarse inicialmente en Moncloa, "con sus perros en los prados de Moncloa, en el jardín", pero tras la tragedia ferroviaria "la cosa se enfrió" y finalmente se bajó el perfil de la sesión fotográfica. Patricia Pardo ha opinado que habría sido "un poco imprudente hacer un reportaje de este estilo en Moncloa", y el periodista ha coincidido: "Yo creo que sí. Por eso no está hecho en Moncloa".

Los padrastros del presidente y la mención a Abascal

El momento más distendido ha llegado cuando Patricia Pardo ha observado con detalle las manos de Sánchez en la fotografía. "Igual Pedro Jaén sí que le hizo el retoque, pero, a ver, Luis, esos padrastros", ha señalado la presentadora, contrastando el cuidado facial del presidente con el estado de sus uñas. Luis Pliego ha quitado hierro al asunto reconociendo que él también se las muerde, aunque ha admitido que "dice mucho de una persona el cuidado de las manos".

En ese punto, el colaborador ha introducido una comparación inesperada al mencionar a Santiago Abascal: "¿Has visto las uñas de Abascal, por ejemplo? Las tiene perfectas". Patricia Pardo ha cortado rápidamente: "Estamos hablando de Pedro Sánchez, querido. No, no, no es el día. El día que Abascal te dé una portada yo te preguntaré por la manicura de Abascal".

La presentadora también se ha fijado en la pulsera roja que luce el presidente en las imágenes. Pliego ha apuntado que se trata de "lo del hilo rojo", mientras que Pardo ha comentado que le llamaba la atención. El colaborador ha bromeado diciendo que la presentadora también lleva una por ser "medio chamánica", a lo que ella ha respondido: "Yo soy católica. Yo llevo a la Virgen niña, cari".

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