Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ se mojan: la IA desvela a qué partido votarían

La carrera del 29N ya ha comenzado y los que están indecisos pueden pedir opinión a la IA. ¿Qué partido les recomienda? Un experimento que los propios colaboradores de ‘Vamos a ver’ han probado y se han mojado, desvelando al partido que votarían.
Todo depende de las opciones que se dé a la inteligencia artificial y a partir de aquí esta hará sus cálculos, tal como han comprobado en el programa. Para que dé resultados concretos, hay que exponerle las opciones y preocupaciones que están sobre la mesa y que son los temas candentes de cara a estas elecciones: desde el problema de la vivienda y Ceuta a tener una menor intervención del alquiler o lo impuestos.
“La verdad es que el partido que me ha recomendado la IA, que debería votar, es uno que jamás hubiera hecho”, “me ha sorprendido porque me ha salido la opción que yo creo que más se acerca a mi decisión final”, o “me ha salido un partido al que jamás votaría”, son las impresiones de algunas personas de la redacción que se han atrevido a hacer el testo que después han hecho los colaboradores.
Marta Carmona diputada de Más Madrid y Josué Cárdenas periodista en ‘Periodista Digital’, junto con los colaboradores Bibiana Fernández y Luis Pliego se han sometido a este experimento con la IA. ¿Qué conclusiones han sacado? ¿A qué partido votarían?
Según esta prueba y el resultado que ha salido, Luis Pliego ha destacado un punto beneficioso en el que la IA puede resultar una ayuda para los indecisos. “La Inteligencia Artificial puede resumirte un PDF enorme con todo vuestro programa electoral y puede hacer una comparativa en los puntos que más interesan y a partir de ahí sí se puede tomar una decisión”.
“La IA ha sido bastante honrada porque no te dice a quién tienes que votar, lo que hace, es explicarte y te orienta un poquito”, ha recalcado la presentadora Patricia Pardo, aunque cada uno de los colaboradores ha sacado sus propias conclusiones tras hacer este test.
En un ejercicio de honestidad sobre los que les preocupa y para demostrar si a partir de una serie de preguntas salen resultados, en ‘Vamos a ver’ han hecho esta prueba. En un contexto de crispación social y el avance imparable de la inteligencia artificial, Patricia Pardo ha querido resaltar una de las conclusiones a las que ha llegado.
“Todos nos parecemos mucho más de lo que aparentamos, pero el problema es que estamos constantemente cabreados unos con otros, viviendo en esta política de trinchera que parece imposible”, dicho para a continuación agradecer a los colaboradores que se hayan mojado y mostrado lo que les ha salido. “Esto no lo hace todo el mundo. Sois muy generosos”, ha recalcado.