Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ se mojan: la IA desvela a qué partido votarían

La carrera del 29N ya ha comenzado y los que están indecisos pueden pedir opinión a la IA . ¿Qué partido les recomienda? Un experimento que los propios colaboradores de ‘ Vamos a ver’ han probado y se han mojado, desvelando al partido que votarían .

Todo depende de las opciones que se dé a la inteligencia artificial y a partir de aquí esta hará sus cálculos, tal como han comprobado en el programa. Para que dé resultados concretos, hay que exponerle las opciones y preocupaciones que están sobre la mesa y que son los temas candentes de cara a estas elecciones: desde el problema de la vivienda y Ceuta a tener una menor intervención del alquiler o lo impuestos.

“La verdad es que el partido que me ha recomendado la IA, que debería votar, es uno que jamás hubiera hecho”, “me ha sorprendido porque me ha salido la opción que yo creo que más se acerca a mi decisión final”, o “me ha salido un partido al que jamás votaría”, son las impresiones de algunas personas de la redacción que se han atrevido a hacer el testo que después han hecho los colaboradores.

¿La Inteligencia Artificial aclara o confunde más?

Marta Carmona diputada de Más Madrid y Josué Cárdenas periodista en ‘Periodista Digital’, junto con los colaboradores Bibiana Fernández y Luis Pliego se han sometido a este experimento con la IA. ¿Qué conclusiones han sacado? ¿A qué partido votarían?

Según esta prueba y el resultado que ha salido, Luis Pliego ha destacado un punto beneficioso en el que la IA puede resultar una ayuda para los indecisos. “La Inteligencia Artificial puede resumirte un PDF enorme con todo vuestro programa electoral y puede hacer una comparativa en los puntos que más interesan y a partir de ahí sí se puede tomar una decisión”.