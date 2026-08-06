Carmen Borrego responde a lo de ser una 'Campos de segunda': "Tengo derecho a tener mi sitio"

Vamos a ver 06 agosto 2026

La colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha respondido con contundencia a quienes durante años le han dicho que vivía a la sombra de su hermana Terelu Campos

El cara cara entre las dos hermanas del programa ‘De viernes’ ha sido el detonante con el que Carmen Borrego pidió su lugar de manera explícita, algo que, no había hecho antes con tanta firmeza ni tanta determinación. La tensión fue escalando hasta llegar a un punto en el que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ interrumpió a Terelu Campos para exigir que la dejara hablar: “Creo que mi hijo no faltó el respeto a nadie. Puedo terminar de hablar porque ya me voy a cabrear, que cada vez que abro la boca me callas”. Fue también la primera vez que Carmen sacó a la luz cómo ha sido la dinámica entre ellas desde la infancia. “A mí, mi hermana me impone, de siempre, de siempre. Cuando jugábamos al colegio me tenía toda la tarde haciendo dictados, haciendo cuentas… y cuando me tocaba a mí ser la profesora, nunca tenía ganas de jugar”, relató, ilustrando con esa anécdota una jerarquía que, según ella, se ha mantenido durante décadas y que hasta ahora había permanecido en el ámbito privado.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el cara a cara que protagonizaron en '¡De Viernes!'

Carmen Borrego rompe la etiqueta de "campos de segunda" En el plató de 'Vamos a ver', el debate ha girado en torno a si realmente ha habido un cambio de protagonismo dentro del clan. La percepción generalizada entre los colaboradores es que Carmen Borrego ha ganado foco mediático de forma notable en los últimos tiempos: portadas, exclusivas y un protagonismo que antes correspondía casi en exclusiva a Terelu. Carmen Borrego ha reconocido en el plató que Terelu es “bastante marimandona” y que le impone, aunque ha matizado que no lo ve como algo negativo ni como un rasgo que defina toda su relación. Ante la pregunta directa de si alguna vez se ha sentido de segunda dentro de su propia familia, Carmen ha sido tajante y sin fisuras: “Mi hijo no se siente de segunda ni yo me siento de segunda”. Y ha añadido una reflexión sobre lo que, a su juicio, enriquece verdaderamente al clan: “Lo bonito de los Campos, los Campitos, los Borregos, los Borreguitos es que cada uno tengamos un carácter diferente. Imagínate que todos tuviéramos el mismo lenguaje, la misma gesticulación”.

Carmen Borrego se desmarca y contesta a lo de estar bajo la sombra de Terelu