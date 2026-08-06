Carmen Borrego responde a lo de ser una 'Campos de segunda': "Tengo derecho a tener mi sitio"

El cara cara entre las dos hermanas del programa ‘De viernes’ ha sido el detonante con el que Carmen Borrego pidió su lugar de manera explícita, algo que, no había hecho antes con tanta firmeza ni tanta determinación. La tensión fue escalando hasta llegar a un punto en el que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ interrumpió a Terelu Campos para exigir que la dejara hablar: “Creo que mi hijo no faltó el respeto a nadie. Puedo terminar de hablar porque ya me voy a cabrear, que cada vez que abro la boca me callas”.
Fue también la primera vez que Carmen sacó a la luz cómo ha sido la dinámica entre ellas desde la infancia. “A mí, mi hermana me impone, de siempre, de siempre. Cuando jugábamos al colegio me tenía toda la tarde haciendo dictados, haciendo cuentas… y cuando me tocaba a mí ser la profesora, nunca tenía ganas de jugar”, relató, ilustrando con esa anécdota una jerarquía que, según ella, se ha mantenido durante décadas y que hasta ahora había permanecido en el ámbito privado.
En el plató de 'Vamos a ver', el debate ha girado en torno a si realmente ha habido un cambio de protagonismo dentro del clan. La percepción generalizada entre los colaboradores es que Carmen Borrego ha ganado foco mediático de forma notable en los últimos tiempos: portadas, exclusivas y un protagonismo que antes correspondía casi en exclusiva a Terelu.
Carmen Borrego ha reconocido en el plató que Terelu es “bastante marimandona” y que le impone, aunque ha matizado que no lo ve como algo negativo ni como un rasgo que defina toda su relación.
Ante la pregunta directa de si alguna vez se ha sentido de segunda dentro de su propia familia, Carmen ha sido tajante y sin fisuras: “Mi hijo no se siente de segunda ni yo me siento de segunda”. Y ha añadido una reflexión sobre lo que, a su juicio, enriquece verdaderamente al clan: “Lo bonito de los Campos, los Campitos, los Borregos, los Borreguitos es que cada uno tengamos un carácter diferente. Imagínate que todos tuviéramos el mismo lenguaje, la misma gesticulación”.
En el plató también se ha debatido sobre si Carmen, cuando está junto a su hermana, tiende a hacerse pequeña o a ceder terreno de forma casi instintiva. La propia colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha confirmado que ha tenido una evolución personal y mucho aprendizaje durante los diez años que lleva al frente de las cámaras:
“He aprendido a relativizar. He aprendido que no te tienes que llevar la familia por delante porque no estemos de acuerdo en ciertas cosas. He aprendido a defender a mi hijo de la misma manera que ella defiende a la suya. Tengo derecho a tener mi sitio”, ha admitido la menor de las Campos.
Sobre la actitud de Terelu durante el encuentro del viernes, Carmen ha optado por evitar más polémicas: “Creo que Terelu el otro día estaba bastante nerviosa y eso le hizo tener una actitud que a lo mejor se puede entender como superioridad. Yo estuve con ella en la publicidad hablando de manera absolutamente normal”. Incluso ha reconocido que durante una pausa publicitaria le sugirió a su hermana que se relajara, un gesto que retrata bien el nuevo equilibrio entre ambas.