Mario Cimarro , el actor mundialmente conocido por su papel como Juan Reyes en la exitosa serie, ‘Pasión de Gavilanes’ , ganó millones y millones siendo en aquel momento el galán mejor pagado de la historia de la televisión. Pero ahora está atravesando el peor momento de su vida , lleva 5 años sin trabajar y ‘ El verano se mueve’ ha hablado en exclusiva con él: “Se han puesto en contacto programas de todo el mundo con él y solo ha querido hablar con nosotros”.

Nuestro compañero, Álex Álvarez, que ha conseguido esta información ha explicado que el actor piensa que “está en una lista negra en América” y que ha tenido que alquilar su casa de los Ángeles “para irse a un piso muy pequeño porque se le está acabando el dinero”.

“Mario dice que le han dado la espalda muchos compañeros de profesión de América a los que le pide trabajo constantemente y no hay manera, las preproducciones cuentan con él, pero cuando las altas esferas se enteran le quitan del proyecto”, explicaba Álex Álvarez.

“La información que a mí me llega es que no era fácil trabajar con él”, apuntaba Carmen Borrego y Álex Álvarez confirmaba que el actor es consciente de esto: “Él mismo me lo reconoció, me dijo que tuvo una época que era complicado trabajar con él”.

Mario Cimarro: "Es una situación difícil la que estamos atravesando"

Pero esto no se quedaba aquí. Mario Cimarro también decía unas palabras a ‘El verano se mueve’: “Como sabéis, no me dejan trabajar donde estoy. Pido a los productores, directores y colegas de profesión de España que busco trabajo, no se me caen los anillos por decirlo, necesito y quiero trabajar, estoy disponible para vosotros. Es una situación difícil la que estamos atravesando, pero sé que voy a trabajar con vosotros”.