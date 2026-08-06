Se cumplen seis años de la muerte de Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique, y su viuda, Camila Naranjo, ha concedido una entrevista en exclusiva a 'El verano se mueve' en la que se ha sincerado como nunca acerca de sus sentimientos por el gaditano, con el que mantuvo una relación durante nueve años.

En entrevistas previas, Camila Naranjo había arremetido contra los hijos de Humberto, pero es la primera vez que confiesa que nunca estuvo enamorada de él, que no mantuvieron una relación de pareja como tal, sino que ella lo cuidaba y que estuvo a su lado "por pena": "Nunca lo he querido".

"Nunca me he acostado con él", ha desvelado Camila, dejando muy asombrado al periodista Álex Álvarez, que acudió a su domicilio a hacerle la entrevista por el aniversario de la muerte de Humberto y descubrió a una mujer que ha estado ocultando durante años sus verdaderos sentimientos: "He perdido nueve años de mi vida a su lado".

Camila ha añadido que si volviera atrás, no volvería a asumir la responsabilidad de cuidar a Humberto Janeiro y que delegaría ese papel en sus hijos que, según ella, no pasaron ni una noche al lado del gaditano en el hospital porque ni el padre ni los hijos querían: "Él quería que estuviera yo".

"Nos quedamos sin palabras", ha confesado Ion Aramendi al escuchar el testimonio. En la misma línea se han pronunciado Leticia Requejo y Carmen Borrego, que se ha mostrado muy sorprendida porque ha recordado que Camila Naranjo siempre había hablado bien de Humberto Janeiro.

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