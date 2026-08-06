Laura Ulldemolins confiesa cuál es la mayor inseguridad que siente con Borja: "Siento que no me soporta"

Con vista a... by Laura Ulldemolins 06 agosto 2026

La exparticipante de 'Casados a primera vista' ha explicado qué es lo que más le cuesta de su relación con Borja, mientras él reconoce cuál es el aspecto de Laura que más le ha preocupado desde que comenzaron su relación

Laura Ulldemolins y Borja han respondido sin filtros a las preguntas de sus seguidores y han aprovechado para sincerarse sobre uno de los aspectos más delicados de su relación. Después de hablar de los momentos complicados que han atravesado desde que comenzaron su historia de amor, la exparticipante de 'Casados a primera vista' ha confesado en su canal de mtmad 'Con vista a... by Laura Ulldemolins' cuáles son las inseguridades con las que todavía lidia en su noviazgo. La pareja ha reflexionado sobre aquello que menos les gusta el uno del otro y ha compartido cómo viven los conflictos dentro de la relación.

"A veces parece indiferente" Laura ha reconocido que le cuesta señalar algo que no le guste de Borja porque, hasta el momento, no ha habido ninguna discusión que le haga pensar que existe un problema concreto. Sin embargo, sí ha admitido que hay una actitud de su pareja que, en ocasiones, le genera dudas. "A veces, por su forma de ser, parece indiferente", explica la influencer, dejando claro que no lo considera un defecto, sino una cuestión de personalidad a la que ambos deben adaptarse. La catalana ha ido un paso más allá al explicar cómo le afecta esa forma de actuar. "A veces siento que no le gusto o que no me soporta. Porque estás serio, pones caras, y yo soy una persona que sobrepiensa constantemente todo", ha confesado.

Borja explica el origen de esa inseguridad Borja no ha tardado en responder a las palabras de su pareja y ha querido tranquilizarla explicando que su actitud no tiene que ver con la relación: "Hay veces que necesito mi tiempo para mi cabeza, yo solo, pensar, y no puedo estar siempre 'happy'. En una relación no se puede estar siempre 'happy", asegura. El sevillano reconocía que cuando está más serio, Laura interpreta que ocurre algo entre ellos, aunque insiste en que no siempre es así. "Cuando yo estoy serio, ella se siente insegura porque piensa que estoy mal con ella por algo que ha pasado, y no en todas las situaciones es así. Cuando realmente me enfado, hablo con ella", ha aclarado. Borja señala el aspecto que más le cuesta de Laura Borja también ha desvelado qué es lo que más le ha costado gestionar de su relación con Laura. Según explicaba, no tiene que ver con la personalidad de ella en sí, sino con la forma en la que afronta los conflictos de pareja. "Cuando tenemos a lo mejor un conflicto de pareja, ella muchas veces es muy explosiva", ha contado. El sevillano asegura que, durante las primeras discusiones lo era mucho más, y que es algo que ha suavizado, pero ha confesado que "al principio era muy explosiva y tomábamos decisiones que, si uno de los dos no cedía, podían acabar en el corte total de nuestra relación".