Bárbara Rey carga contra Maricarmen: “Tiene una jeta que se la pisa, es una tomadura de pelo”

Vamos a ver 06 octubre 2026

'Vamos a ver' recoge una conversación telefónica en la que Bárbara Rey habla sobre el desahucio de Maricarmen y critica todo lo relacionado con el caso

‘Vamos a ver’ ha recogido la opinión de Bárbara Rey acerca del desahucio de Maricarmen y de cómo esto ha afectado, provocando una oleada de indignación ciudadana y un punto de inflexión político en la crisis de la vivienda en España. La vedette ha criticado a la anciana y a los actores y famosos que la han respaldado. “Maricarmen tiene una jeta, un rostro que se lo pisa”, ha comenzado diciendo por teléfono la actriz acerca de si le parece que la situación de esta mujer de 87 años era o no vulnerable. En su opinión, ella tiene una situación privilegiada y el tema de la edad ha servido para pasar de largo lo que ella considera y define como “una tomadura de pelo”.

“Yo no considero que sea una persona vulnerable porque tenga 87 años. A todo el mundo le gustaría vivir por 200 euros en El Retiro”, es la queja que tiene Bárbara Rey a la que añade que esta vivienda no se la podrían permitir de ninguna forma “muchas personas jóvenes que están teniendo muchísimos menos ingresos que ella tiene al mes”. Bárbara Rey, sobre Maricarmen: “Tiene dinero suficiente” Para la colaboradora televisiva, Maricarmen no es un buen ejemplo para abanderar el problema de la vivienda en este país. “Tiene muy buena posición, tiene dinero suficiente como para vivir”, ha indicado, poniendo de nuevo el ejemplo de la gente joven o de personas con ingresos y posición inferior. A su juicio se ha utilizado el ‘caso de Maricarmen’ como instrumento para polarizar a la opinión pública. “Este problema es mucho más profundo”, señala para lanzar una pregunta al Gobierno y a todos los que estuvieron antes. “Para qué se apuntan a este tema cuando ellos son unos de los grandes responsables de todo lo que está ocurriendo?”.

La intervención de Bárbara Rey por teléfono en la que se muestra muy crítica con Maricarmen