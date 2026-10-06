Bárbara Rey carga contra Maricarmen: “Tiene una jeta que se la pisa, es una tomadura de pelo”

‘Vamos a ver’ ha recogido la opinión de Bárbara Rey acerca del desahucio de Maricarmen y de cómo esto ha afectado, provocando una oleada de indignación ciudadana y un punto de inflexión político en la crisis de la vivienda en España. La vedette ha criticado a la anciana y a los actores y famosos que la han respaldado.
“Maricarmen tiene una jeta, un rostro que se lo pisa”, ha comenzado diciendo por teléfono la actriz acerca de si le parece que la situación de esta mujer de 87 años era o no vulnerable. En su opinión, ella tiene una situación privilegiada y el tema de la edad ha servido para pasar de largo lo que ella considera y define como “una tomadura de pelo”.
“Yo no considero que sea una persona vulnerable porque tenga 87 años. A todo el mundo le gustaría vivir por 200 euros en El Retiro”, es la queja que tiene Bárbara Rey a la que añade que esta vivienda no se la podrían permitir de ninguna forma “muchas personas jóvenes que están teniendo muchísimos menos ingresos que ella tiene al mes”.
Para la colaboradora televisiva, Maricarmen no es un buen ejemplo para abanderar el problema de la vivienda en este país. “Tiene muy buena posición, tiene dinero suficiente como para vivir”, ha indicado, poniendo de nuevo el ejemplo de la gente joven o de personas con ingresos y posición inferior. A su juicio se ha utilizado el ‘caso de Maricarmen’ como instrumento para polarizar a la opinión pública.
“Este problema es mucho más profundo”, señala para lanzar una pregunta al Gobierno y a todos los que estuvieron antes. “Para qué se apuntan a este tema cuando ellos son unos de los grandes responsables de todo lo que está ocurriendo?”.
La vedette ha criticado el discurso que ha surgido y polémica a raíz de este mediático caso. “No se han tomado las medidas oportunas .Después de todos los impuestos que pagamos, que son tremendos, como que nosotros somos los responsables, yo no tengo viviendas para alquilar y muchísima gente tiene propiedades a mansalva”, ha sentenciado.
También Bárbara Rey ha hecho extensiva su crítica a los actores y famosos que han estado al lado de Maricarmen y que fueron a las puertas de su casa horas antes del desahucio. A ellos también les ha dedicado unas palabras:
“A una persona no puedes ir a leerle un poema de Alberti, porque con un poema de Alberti no se come, ni es una vivienda. Me parecen cosas totalmente ridículas. Son personas que tienen cantidad de viviendas y que las están explotando, y que me parece muy bien que se las han ganado con su trabajo, pero no trates de dar el ejemplo porque no eres la persona idónea”, ha indicado.
Finalmente, la actriz ha terminado la conversación criticando también de esos actores famosos su falta de compromiso con otro de los problemas presentes en la actualidad. “No he visto a ninguno de esos actores tan altruistas bajar a Ceuta”, ha sentenciado.