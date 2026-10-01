Patricia Pardo defiende a Maricarmen frente a las críticas de sus vecinos: “Es el icono de este movimiento”

El caso de Maricarmen sigue de plena actualidad y la controversia ha surgido ahora a partir de las declaraciones de unos vecinos que critican la actitud de esta mujer de 87 años cuyo desahucio ha provocado un masivo movimiento social. La discusión ha puesto sobre la mesa en ‘Vamos a ver’ si existe una campaña contra ella y Patricia Pardo ha salido en su defensa.
Desde que se produjera el desalojo de Maricarmen de su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro de Madrid, el 23 de septiembre de 2026, se ha logrado una movilización y se ha puesto el tema de la vivienda como absoluta prioridad, caso de estudio y el ver si salen adelante las propuestas del Gobierno.
Frente a esa chispa que se ha encendido y que une sus fuerzas en acampadas en los centros de las ciudades pidiendo una solución por el problema generacional de la vivienda, también han salido voces críticas contra MariCarmen, la mujer de 87 años, que lleva décadas en esa misma casa y que la sacaron de ella en camilla.
Tras describir a la anciana como de “déspota”, “que no le gustaban los niños” y que “solía protestar por todo”, no ha tardado en crearse un debate frente a estos argumentos. La primera en levantar la voz ha sido la periodista Marisa Martín-Blázquez. “Según la describen, que no tuviera buen carácter o que sí que lo tuviera o que manifestara que no le gustaban los niños…Me parece que no tiene nada que ver con cómo están las leyes o el tema del derecho de la vivienda”.
Lo mismo ha hecho Patricia Pardo al indicar que se está mezclando todo y ha querido dar mérito a todo lo que ha supuesto la lucha de esta mujer contra su desalojo. “El caso de Maricarmen es lo que ha servido de punta de lanza, de impulsivo”, ha comenzado diciendo.
La presentadora ha querido ir más lejos para intentar centrar el debate y dejar ese tipo de comentarios que no aportan nada y que son ataques personales. “Estamos mezclando cosas diferentes porque una cosa es si esto forma parte de una resolución judicial u otro tipo de cuestiones, pero si era arisca con los niños, si le molestaba que hacían ruido, si iba a misa esta señora, son cuestiones morales que no importan absolutamente nada”, ha expresado contundente.
Frente a estas voces críticas que están saliendo como los vecinos de Maricarmen, Juanjo y Mari Ángeles y a las que han escuchado en el programa, la presentadora ha tomado la palabra para respaldar la relevancia simbólica del caso dentro del movimiento social por la vivienda. “Aquí lo estamos mezclando todo, porque efectivamente, tú puedes pensar que hay una campaña, yo no sé si es verdad o no, porque ahora hay que deslegitimar absolutamente el movimiento que ha surgido y de nuevo la cara, el icono sigue siendo Maricarmen”, ha contestado, mostrando irrelevantes esas cuestiones personales frente a las resoluciones judiciales y la problemática de fondo.