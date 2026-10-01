Patricia Pardo defiende a Maricarmen frente a las críticas de sus vecinos: “Es el icono de este movimiento”

Vamos a ver 01 octubre 2026

Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', respalda a Maricarmen frente a las críticas de los vecinos y pone sobre la mesa si existe una campaña contra ella

El caso de Maricarmen sigue de plena actualidad y la controversia ha surgido ahora a partir de las declaraciones de unos vecinos que critican la actitud de esta mujer de 87 años cuyo desahucio ha provocado un masivo movimiento social. La discusión ha puesto sobre la mesa en ‘Vamos a ver’ si existe una campaña contra ella y Patricia Pardo ha salido en su defensa. Desde que se produjera el desalojo de Maricarmen de su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro de Madrid, el 23 de septiembre de 2026, se ha logrado una movilización y se ha puesto el tema de la vivienda como absoluta prioridad, caso de estudio y el ver si salen adelante las propuestas del Gobierno.

Frente a esa chispa que se ha encendido y que une sus fuerzas en acampadas en los centros de las ciudades pidiendo una solución por el problema generacional de la vivienda, también han salido voces críticas contra MariCarmen, la mujer de 87 años, que lleva décadas en esa misma casa y que la sacaron de ella en camilla. Las críticas de los vecinos de Maricarmen Tras describir a la anciana como de “déspota”, “que no le gustaban los niños” y que “solía protestar por todo”, no ha tardado en crearse un debate frente a estos argumentos. La primera en levantar la voz ha sido la periodista Marisa Martín-Blázquez. “Según la describen, que no tuviera buen carácter o que sí que lo tuviera o que manifestara que no le gustaban los niños…Me parece que no tiene nada que ver con cómo están las leyes o el tema del derecho de la vivienda”. Lo mismo ha hecho Patricia Pardo al indicar que se está mezclando todo y ha querido dar mérito a todo lo que ha supuesto la lucha de esta mujer contra su desalojo. “El caso de Maricarmen es lo que ha servido de punta de lanza, de impulsivo”, ha comenzado diciendo.

Patricia Pardo habla con los vecinos de Maricarmen y personas que la apoyan acampadas