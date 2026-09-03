Pese a estas cautelas, Risto Mejide defendía su emisión por las consecuencias que puede tener la circulación del vídeo, con independencia de cuándo se grabara exactamente. “Hayan ocurrido o no después de este asalto a Ceuta, lo que sí es real es el efecto que producen”, explicaba.

“ En la confección del programa de hoy hemos tenido un debate muy acalorado sobre si emitíamos o no emitíamos unas imágenes ”, comenzaba reconociendo el presentador. La decisión llegó acompañada de una doble advertencia: el espacio no había podido comprobar completamente su veracidad, especialmente en lo relativo a las fechas, y su contenido podía resultar muy duro para el espectador.

‘Todo es mentira’ sigue analizando la Crisis migratoria en Ceuta . Hoy ha mostrado unas duras imágenes difundidas desde Marruecos en las que presuntamente varios miembros de las fuerzas de seguridad del país golpean a migrantes . Antes de emitirlas, Risto Mejide ha querido compartir con la audiencia las dudas que provocaron dentro del propio equipo y explicar por qué finalmente consideraron relevante enseñarlas.

El mensaje de Risto Mejide a la audiencia antes de mostrar el vídeo

El presentador pedía entonces a los espectadores que se pusieran en la piel de una persona marroquí que hubiera llegado a Ceuta y estuviera valorando la posibilidad de regresar a su país. Según planteaba, recibir esas imágenes en el teléfono móvil podría condicionar de manera decisiva su elección.

El vídeo mostraría presuntamente a integrantes de las fuerzas de seguridad marroquíes golpeando a varias personas. Sin embargo, el programa insistió en que existían dudas tanto sobre la fecha como sobre las circunstancias concretas de lo sucedido y la identidad de quienes aparecían en la grabación.

“Independientemente de si corresponden o no al día 3 de agosto, que yo no lo sé y no lo puedo afirmar, sí puedo afirmar que producen un efecto”, subrayaba Risto. Para el conductor de ‘Todo es mentira’, alguien que pensara en volver a Marruecos podría interpretar las imágenes como una amenaza y renunciar inmediatamente a hacerlo.

“Esto también es desinformación y esto produce un efecto. Y de esta desinformación no nos ha hablado el Gobierno”, señalaba antes de reiterar que las consecuencias de su difusión le parecían evidentes: “El efecto que provocan estas imágenes, desde luego, sí que es clarísimo”.

Las dudas sobre la fecha y el contexto de las imágenes

Sergio Parra aportaba después los datos recabados por el equipo del programa. Según explicaba, las imágenes comenzaron a circular entre el 31 de julio y el 1 de agosto y habrían sido difundidas inicialmente por una agencia de noticias marroquí. También confirmaba que fueron grabadas en suelo de Marruecos.

No obstante, Parra reconocía que seguían existiendo “ligeras dudas” acerca de si las personas que aparecen en ellas estaban intentando entrar o regresaban al país. Lo que sí situaba era su difusión en fechas próximas al asalto masivo a la frontera de Ceuta.

Las imágenes dieron paso a un intenso debate en la mesa de ‘Todo es mentira’ sobre la actuación de Marruecos, las garantías necesarias para cualquier retorno y la situación de los menores no acompañados. Ante la crudeza y la reiteración del vídeo, Risto Mejide acabó solicitando que dejara de mostrarse: “Quítame las imágenes, que ya nos hemos hecho todos una idea. Las hemos visto suficiente”.

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