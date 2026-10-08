Supervivientes All Stars 08 octubre 2026

Tras la separación, Chiqui y Borja Navarro tomaron caminos totalmente diferentes y prácticamente dejaron de tener contacto. Así es la vida del murciano

'Supervivientes All Stars' ha sido la oportunidad que Chiqui estaba esperando para regresar a televisión y hacerlo por todo lo alto, con un salto desde el helicóptero. Esto fue un cambio para ella, que la vez anterior llegó a la isla subida en una colchoneta hinchable mientras sus compañeros tiraban de ella hasta la orilla. Este pequeño cambio es una gran señal de lo diferente que será esta etapa para ella, son muchas las cosas que han cambiado desde 2014 hasta ahora y esa es solo una de ellas. En ese momento, Chiqui era una mujer recién casada. Tras varios años de relación (comenzaron a salir en 2009), Borja Navarro y Chiqui se casaban y lo hacían por todo lo alto gracias a 'Las bodas de Sálvame', donde se celebraba la ceremonia. Hacía apenas un año que la pareja se casaba y lo cierto es que la experiencia de tener que separarse y mantenerse incomunicados no fue demasiado buena.

Durante esa etapa salieron a la luz varias deslealtades por parte de Borja, que él confesó durante su visita a la isla. Quiso ser sincero y, una vez pasados los primeros momentos de euforia por el reencuentro de la pareja, se sentaron a charlar y Borja confesó lo sucedido. Almudena no dudó en perdonarlo y asegurar a todo el mundo que, una vez que finalizara el programa y pudiera volver a casa, tendrían un hijo. Lo cierto es que así fue, en enero de 2016 llegaba al mundo Alma y dos años después nacía su hermana, Bella. La felicidad no duraba demasiado porque, tras varias crisis y nuevos rumores de infidelidad, la pareja anunciaba en 2019 su intención de divorciarse, un proceso que se alargó en el tiempo y que no fue agradable para ninguno. Por suerte, finalmente conseguían llegar a un acuerdo, también con la custodia de sus hijas y, desde entonces, el contacto entre ellos ha sido prácticamente nulo. La propia Chiqui confirmaba que solo se comunicaban a través de sus abogados. La pareja se rompía y cada uno de ellos tomaba caminos diferentes. El de Almudena le ha llevado a participar en la tercera edición de 'Supervivientes All Stars' y el de Borja a alejarse de los focos. La vida actual de Borja Navarro: cambio físico y nueva pareja Tras hacerse pública la separación de la pareja, Chiqui acudió a varios programas de televisión para explicar lo que había sucedido entre ellos y cómo poco a poco estaba superando todo lo vivido. Mientras tanto, Borja Navarro optó por dar las explicaciones que creyó necesarias a través de sus redes sociales, pero por lo demás, quedarse en un segundo plano, alejarse de los focos al máximo y dedicarse a cuidarse.

Comenzaba así una nueva vida para Borja y eso se reflejaba en varios aspectos, entre ellos, el físico. El DJ comenzó a hacer ejercicio de manera habitual y así no solo logró sentirse mejor y más activo, también perder 23 kilos, una nueva figura que parece haber sido capaz de conservar con el tiempo, por lo menos según ha ido publicando en sus redes sociales, aunque no actualiza su feed de Instagram desde julio de 2024. Antes de optar por alejarse de las redes, Borja no tuvo reparos en compartir algunos de los cambios en su vida, como los deportes a los que se había aficionado, como el ciclismo, que practica él mismo, o aquellos de los que es seguidor, como el fútbol. También sus redes le han servido para compartir otras pasiones, como la que siempre ha sentido por la música y que ha sido su profesión durante muchos años, incluso compartió su propia versión, su remix de 'El mambo', de Kiko Rivera, uno de sus grandes éxitos. Otra de sus aficiones son los videojuegos, que llegaron a ser motivo de disputa durante su matrimonio, pues algo que Chiqui contaba es que se pasaba todo el tiempo pegado al ordenador. Parece que, ahora que ha cambiado la manera de vivir su vida, esta puede ser una afición más saludable. También es seguidor de algunos streamers, como TheGrefg, y él mismo tuvo su propio canal en Twitch, aunque dejó de streamear hace años.